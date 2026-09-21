I Grandi Viaggi, cooptato un nuovo amministratore nel Cda e nominati i Comitati consiliari

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi (IGV), riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Luigi Maria Clementi, ha nominato per cooptazione, Liliana Maria Capanni, quale amministratore della Società, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione e con l’approvazione del Collegio Sindacale, che ha superato i precedenti residui rilievi che lo avevano condotto, all’unanimità, a non approvare, la stessa cooptazione nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2026, con la precisazione che l’approvazione odierna si fonda su elementi sopravvenuti.



La nomina, spiega una nota, è avvenuta a seguito delle dimissioni, per ragioni personali e professionali, di Tina Marcella Amata, eletta dall’Assemblea degli Azionisti il 28 febbraio 2025 e tratta dalla lista di maggioranza del socio Monforte & C. S.r.l., comunicate al mercato il 24 luglio 2026.



La neonominata Amministratrice rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.



Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato che la signora Liliana Maria Capanni è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile e che non sussistono in capo alla stessa i requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance.



Alla luce delle informazioni a disposizione della Società la Consigliera neo-nominata non risulta detenere partecipazioni dell’Emittente.



Il Consiglio ha, inoltre, provveduto a integrare il Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi, anche con funzioni in materia OPC, nominando il consigliere Gaetano Arnò quale componente.



Il Comitato risulta composto da 3 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance: Professor Carlo Andrea Mortara (Presidente), Avv. Gaetano Arnò e Dott. Fabrizio Prete (componenti). La società ricorda, che il Consiglio aveva individuato Fabrizio Prete, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso, quale Amministratore esperto in materia contabile e finanziaria e della gestione dei rischi. Il Consiglio ha, inoltre, provveduto a integrare il Comitato Nomine e Remunerazione, nominando la consigliera Stefania Argentieri Piuma quale componente. Il Comitato risulta pertanto composto da 3 Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti ai sensi del TUF e

del Codice di Corporate Governance: Avv. Eleonora Olivieri (Presidente), Prof. Carlo Andrea Mortara e Avvocato Stefania Argentieri Piuma (componenti). Si ricorda. che il Consiglio aveva individuato Eleonora Olivieri, quale amministratore in possesso di un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso.



Inoltre, a seguito delle deliberazioni precedenti, il Consiglio ha rideterminato i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel limite di quanto deliberato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2026.



Infine, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di convocare un’Assemblea dei soci in sede straordinaria ed ordinaria per il giorno 16 novembre, avente ad oggetto: Parte Straordinaria: Modifica degli articoli 9, 11, 12, 13 e 18 dello Statuto sociale, volta al

recepimento di talune previsioni introdotte dal D.lgs. n. 47 del 27 marzo 2026 in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della L. n. 21 del 5 marzo 2024. Parte Ordinaria: Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un amministratore; discussione della Relazione del Collegio Sindacale del 19 agosto 2026, in relazione alle denunce del 3 aprile e del 10 giugno 2026; informativa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sullo stato degli approfondimenti e delle iniziative conseguenti alla medesima

Relazione. Discussione e formulazione di raccomandazioni in merito al completamento delle attività documentali richieste dal Collegio Sindacale e all’approvazione e attuazione del piano organico di rimedio e rafforzamento dei presidi di cui al § 7.2 della Relazione. Valutazioni in merito all’eventuale esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c., con riferimento ai fatti esaminati nella Relazione del 19 agosto 2026.



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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