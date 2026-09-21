Pattern, CFO SIM taglia le stime sulla redditività: BUY confermato ma scende il TP

(Teleborsa) - CFO SIM
ha confermato il rating BUY
su Pattern
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ma ha abbassato il TP.
Gli analisti hanno sottolineato che il gruppo ha conseguito risultati solidi nel primo semestre 2026
, con una crescita del fatturato accompagnata da un miglioramento della redditività, mentre prosegue il percorso di deleveraging
. Secondo CFO SIM, "la qualità del recupero della redditività è l'elemento più rilevante", frutto di misure di razionalizzazione, disciplina sui costi e un riposizionamento selettivo dei prezzi verso i clienti disposti a condividere gli standard ESG e di eccellenza di prodotto del gruppo.
Alla luce dei risultati, CFO SIM ha però rivisto le stime 2026-28
, tagliando in media del 3,5% i ricavi totali, del 16,9% l'EBITDA e del 34,5% l'utile netto rettificato di gruppo, aggiornando contestualmente i criteri di valutazione DCF. Ne è derivato un nuovo target price
di 5,10 euro per azione
, da 5,70 euro precedenti, con un potenziale upside del 90,3% rispetto all'ultimo prezzo di 2,68 euro.
Gli analisti hanno evidenziato come il fatturato totale
si sia attestato a 57,4 milioni di euro
, in crescita del 7,3% rispetto ai 53,5 milioni del primo semestre 2025, trainato da Leather Goods (+30,4%) e Ready-to-Wear (+6,8%), mentre Knitwear è rimasto sostanzialmente stabile. L'EBITDA
è più che raddoppiato a 3,8 milioni di euro, con il margine salito al 6,6% dal 2,9% dell'anno precedente, sopra il 5% registrato nell'intero 2025. La perdita netta di grupp
o si è attestata a 1,6 milioni, in linea con l'anno precedente, ma migliora a 84mila euro su base rettificata, dai 1,4 milioni del primo semestre 2025.
Sul fronte finanziario
, la posizione finanziaria netta
si attesta a 23,4 milioni di euro (2,9 volte l'EBITDA LTM), in miglioramento rispetto ai 25,7 milioni del primo trimestre, pur in aumento rispetto ai 19,8 milioni di fine 2025 per effetto di operazioni straordinarie completate nel primo trimestre. Il flusso di cassa operativo
è tornato positivo a 4,3 milioni di euro
.