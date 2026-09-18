Polizza sanitaria gratuita personale della scuola contratto non registrato, meglio mandare una PEC

, contratto non registrato su NoiPA:Si avvicina, come sappiamo,, termine entro il quale tutto il personale della scuola". Lo ha dichiarato"L'iniziativa coinvolge, conPer ile la copertura parte dal 30 settembre 2026, fino a scadere il 29 settembre 2030. Per quanto riguarda i, per la sola durata del contratto.Per questi ultimi si sta ponendo unche potrebbe non avvenire entro il termine del 20 settembre. Infatti, se il rapporto di lavoro non risulta ancora registrato su NoiPA, il dipendente potrebbe trovarsi nell'impossibilità materiale di completare l'adesione e, quindi, di accedere alla copertura sanitaria.Per questi motivi è stata espressamente richiesta, per consentire l'adesione anche a chi, pur avendo già ricevuto la supplenza, non risulta ancora correttamente acquisito al sistema.In ogni caso,, evidenziando come il mancato caricamento del contratto stia impedendo l'accesso alla procedura di adesione", conclude Portuesi.