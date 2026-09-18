Polizza sanitaria gratuita personale della scuola contratto non registrato, meglio mandare una PEC

"Polizza sanitaria gratuita per il personale della scuola
, contratto non registrato su NoiPA: chiesta proroga, ma consigliata una PEC alla scuola.
Si avvicina, come sappiamo, la scadenza del 20 settembre
, termine entro il quale tutto il personale della scuola può aderire formalmente alla nuova polizza sanitaria integrativa gratuita
". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"L'iniziativa coinvolge oltre 1,2 milioni di dipendenti, tra dirigenti scolastici, docenti, educatori e personale ATA
, con un investimento economico di 320 milioni di euro per il quadriennio 2026-2029.
Per il personale a tempo indeterminato, l'adesione si effettua una sola volta
e la copertura parte dal 30 settembre 2026, fino a scadere il 29 settembre 2030. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, possono aderire i supplenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto
, per la sola durata del contratto.
Per questi ultimi si sta ponendo un problema relativo alla registrazione dei contratti,
che potrebbe non avvenire entro il termine del 20 settembre. Infatti, se il rapporto di lavoro non risulta ancora registrato su NoiPA, il dipendente potrebbe trovarsi nell'impossibilità materiale di completare l'adesione e, quindi, di accedere alla copertura sanitaria.
Per questi motivi è stata espressamente richiesta una proroga della data di scadenza
, per consentire l'adesione anche a chi, pur avendo già ricevuto la supplenza, non risulta ancora correttamente acquisito al sistema.
In ogni caso, consigliamo ai lavoratori di inviare una PEC alla scuola
, evidenziando come il mancato caricamento del contratto stia impedendo l'accesso alla procedura di adesione", conclude Portuesi.
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