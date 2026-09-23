Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Indicazioni rialziste per SOL

Finanza
Indicazioni rialziste per SOL
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Seduta decisamente positiva per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, parte del FTSE Italia Mid Cap, che ha terminato in rialzo del 3,30%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 56,4 Euro, con stop loss posto a quota 52,7 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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