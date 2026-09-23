Indicazioni rialziste per SOL

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Seduta decisamente positiva per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , parte del FTSE Italia Mid Cap , che ha terminato in rialzo del 3,30%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 56,4 Euro, con stop loss posto a quota 52,7 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```