GVS, marginalità al 27% e crescita organica mid-single-digit dei ricavi nel nuovo piano al 2028

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di GVS , fornitore di soluzioni di filtrazione avanzate prevalentemente per il settore healthcare, ha approvato il Piano Industriale 2026-2028, che segna il passaggio dal ciclo di investimenti 2022-2025 a una fase incentrata sulla piena valorizzazione della rafforzata piattaforma industriale e commerciale del gruppo.



Target di Gruppo 2026-2028



Il Gruppo prevede un incremento di circa 100 punti base del margine EBITDA normalizzato entro il 2028, da circa il 26% nell’esercizio 2026 a circa il 27%. Il miglioramento atteso è sostenuto da una crescita organica mid-single-digit dei ricavi, inclusivo di un contributo annuo del pricing pari all’1,5%, e dalla leva operativa, pur incorporando un’inflazione annua stimata dei costi pari al 2,5%.



La solida generazione di cassa operativa, un’evoluzione del capitale circolante sostanzialmente in linea con le vendite, un tax rate pari al 26%, investimenti pari al 7% delle vendite e un costo medio del debito pari al 3,5% sono attesi supportare una riduzione del leverage ratio da circa 2x a fine 2026 a 1x a fine 2028.



Priorità strategiche per divisione



MedTech: crescita del core business ospedaliero attraverso sinergie commerciali, cross-selling e lancio di nuovi prodotti, istituendo al contempo una struttura commerciale dedicata alle applicazioni di bioprocessing a maggior potenziale di crescita (packaging farmaceutico, membrane e cartucce).



Transfusion Medicine: sviluppo della piattaforma globale recentemente costruita attraverso il recupero di quote di mercato nella raccolta, l’espansione in nuove geografie, l’aggiornamento del portafoglio prodotti e lo sviluppo di nuovi programmi OEM. Incremento della quota di mercato globale di GVS nel mercato target del whole blood da circa il 6,5% nel 2026 a circa l’8% nel 2028.



Safety: prosecuzione del percorso di espansione attraverso l’introduzione di nuovi prodotti, inclusi aggiornamenti della gamma esistente e nuovi lanci volti a completamento della piattaforma, nonché attraverso l’ampliamento della presenza geografica nei mercati core e in nuovi mercati.



Life Sciences: sviluppo della piattaforma premium di filtrazione attraverso il rafforzamento delle partnership con i principali distributori globali, un portafoglio prodotti più completo e certificazioni con clienti farmaceutici.



Energy & Mobility: stabilizzazione del business tradizionale legato ai motori endotermici attraverso il reshoring di produzioni negli Stati Uniti e alla tenuta delle applicazioni ibride, con contestuale sviluppo di nuove direttrici di crescita nelle membrane di ventilazione dei sistemi elettronici e per la produzione di idrogeno.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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