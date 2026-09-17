Websolute, crescita dei ricavi, recupero della marginalità e forte miglioramento della PFN. Confermati target 2026

(Teleborsa) - Websolute archivia il primo semestre con ricavi
delle vendite e delle prestazioni a 12,6 mln euro, +14,1%; ricavi “produttivi” a 11,0 mln euro, +5,5%, con crescita delle aree Digital Academy (+70,5%) e Realtà Virtuale, Aumentata e Intelligenza Artificiale (+55,0%).EBITDA adjusted
a 2,0 mln euro, +26,3%, con EBITDA adjusted margin pari al 15,2% sul valore della produzione e al 18,4% sui ricavi produttivi (15,4% nel 1H2025). L’EBITDA reported cresce del 47,3% a 1,8 mln euro. Risultato netto positivo
per 229 mila euro, rispetto alla perdita
di 121 mila euro del 1H2025, a conferma del recupero della redditività operativa.Indebitamento Finanziario Netto
a 4,7 mln euro, in miglioramento di 1,7 mln euro rispetto al 31/12/2025; flusso di cassa operativo pari a 2,5 mln euro e disponibilità liquide a 3,1 mln euro.
Efficienza della struttura e produttività in miglioramento: dipendenti medi a 216 (-2,3%), ricavo produttivo medio annualizzato per addetto a 101,9 mila euro (+7,9%) e margine lordo annualizzato per addetto a 51,9 mila euro (+11,2%).Investimenti
per 0,85 mln euro, prevalentemente in immobilizzazioni immateriali, in continuità con lo sviluppo di piattaforme, prodotti, processi e soluzioni a maggiore contenuto tecnologico e AI.Backlog
consolidato al 30 giugno 2026 pari a 8,5 mln euro, +18,6% YoY, che rafforza la visibilità commerciale sul secondo semestre, fermo restando il presidio di tempi di delivery, marginalità e conversione in cassa.
Prosegue l’esecuzione delle 5 direttrici del Piano 2026-2028: recupero della marginalità della capogruppo, valorizzazione degli asset strategici, maggiore peso di AI/asset proprietari/ricavi ricorrenti, completamento delle normalizzazioni di struttura e integrazione commerciale e operativa di Gruppo.Target 2026
del Piano Industriale confermati: alla luce degli andamenti del primo semestre e dei dati disponibili alla data odierna, il Gruppo conferma i target economico-finanziari 2026 comunicati al mercato il 27 aprile 2026.Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato
di Websolute: “Il primo semestre 2026 segna un cambio di passo rispetto alla discontinuità che ha caratterizzato il 2025
. La crescita dei ricavi produttivi, il recupero dell’EBITDA, il ritorno a un risultato netto positivo e la riduzione di 1,7 milioni di euro dell’indebitamento finanziario netto rappresentano prime evidenze concrete del percorso delineato nel Piano Industriale 2026-2028. Per Websolute l’intelligenza artificiale non è soltanto un trend di mercato
: è una direttrice industriale che interessa l’offerta, i prodotti proprietari e i processi interni, con l’obiettivo di aumentare produttività, scalabilità e qualità dei ricavi. Il backlog in crescita rafforza la visibilità sul secondo semestre
; la priorità resta convertirlo in ricavi produttivi, marginalità e cassa, completando le azioni di normalizzazione e integrazione del Gruppo. Il percorso non è concluso, ma i risultati del semestre mostrano una direzione coerente con gli obiettivi di recupero operativo e finanziario che ci siamo dati. Il miglioramento della produttività per addetto, accompagnato dalla riduzione dell’organico medio, rappresenta un ulteriore segnale dell’efficientamento in corso. Alla luce dei risultati del semestre e dei dati oggi disponibili, confermiamo i target 2026 del Piano Industriale".