Sesa, risultati in crescita nel primo trimestre 2027: confermata la guidance e nuovo buy-back

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Sesa , operatore di riferimento nel settore Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2026 relativo al primo trimestre dell’anno fiscale al 30 aprile 2027, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.



In un mercato digitale in crescita, sostenuto dalla domanda di soluzioni di gestione e protezione del dato e dall’adozione di AI ed automazione, Sesa chiude il periodo centrando gli obiettivi del Piano Industriale, con tassi di crescita pari a circa due volte quelli di settore, rafforzando market share e ruolo di Digital Integrator che coniuga tecnologia, digital platform e vertical applications, con l’adozione di AI ed automazione, affiancando imprese e organizzazioni in ambiti cruciali quali digitalizzazione, innovazione dei modelli di business, gestione e protezione dei dati e contribuendo ad accrescerne capacità competitiva, sicurezza e sovranità digitale.



Nel periodo di 3 mesi al 31 luglio 2026 (1Q dell’esercizio al 30 aprile 2027), Sesa cresce high-single digit, in modo interamente organico ed in linea con il Piano Industriale 2027-2028, conseguendo, a livello consolidato, Ricavi ed Altri Proventi per 901,1 milioni (+6,5% Y/Y), una Redditività Operativa (Ebitda) pari a 65,3 milioni, in aumento del 7,6% Y/Y, un Utile Netto (EAT) Reported pari a 25,4 milioni (+8,1% Y/Y), un Utile netto Adjusted pari a 32,1 milioni (+7,2% Y/Y) e un Utile netto Adjusted di Gruppo pari a 30,1 milioni (+7,1% Y/Y).



I Ricavi ed Altri Proventi consolidati evidenziano i seguenti trend nei settori del Gruppo (risultati Q1 2027 a confronto con il Q1 2026):



Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari a 50,2 milioni, con un incremento del 6,2% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per 14,1 milioni (+10,5% Y/Y) ed accantonamenti per 1,0 milioni (+49% Y/Y).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari a 41,4 milioni (+7,5% Y/Y), dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA per 8,7 milioni (sostanzialmente in linea rispetto al Q1 2026).



La Posizione Finanziaria Netta (PFN) Consolidata Reported al 31 luglio 2026 è passiva (debito netto) per 23,4 milioni in miglioramento vs 64,9 milioni al 31 luglio 2025, a seguito della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa, dopo investimenti LTM pari a 121 milioni (circa Eu 20 milioni nel solo Q1 2027) e buy-back e distribuzione di dividendi LTM pari a circa 40 milioni.



Alla luce dei risultati del trimestre in esame e del trend degli ordinativi, il Gruppo conferma la guidance del Piano Industriale 2027-28, con aspettative di crescita annuale nel range +5%/+7,5% a livello di Ricavi, +5%/+10% in termini di Ebitda e +7,5%/12,5% a livello di Group EAT Adjusted per il FY al 30 aprile 2027, grazie ad una crescita attesa high-single digit nei Settori Green VAS ed ICT VAS, double-digit nel Settore Business Services e low single-digit nel Settore SSI.



Il Gruppo proseguirà il proprio percorso di crescita e trasformazione industriale, quale Digital Integrator e partner per l’innovazione digitale di imprese ed organizzazioni, in un mercato in forte evoluzione, sostenuto dall’adozione diffusa di soluzioni di gestione, protezione dei dati e digital sovereignty, in cui assume crescente importanza lo sviluppo di AI privata ed automazione.

In attuazione della delibera assembleare di acquisto azioni proprie assunta lo scorso 27 agosto, il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato l’avvio di un secondo ed ulteriore programma di acquisto di azioni proprie del valore di Euro 5 milioni, che verrà eseguito, attraverso un intermediario specializzato e nel rispetto delle regolamentazioni applicabili vigenti, a partire dal prossimo 15 settembre anche in conclusione del precedente piano di buy back di Euro 5 milioni avviato lo scorso 27 agosto 2026.



Il programma sarà attuato nei modi e nei termini e nel rispetto dei limiti di prezzo deliberati dall’Assemblea del 27 agosto 2026; la Società si riserva di attuare successivi cicli di acquisto di azioni proprie nei limiti dell’importo complessivo di Euro 20 milioni, deliberato dalla medesima Assemblea dei Soci. Ai fini dell’attuazione del programma, la Società opererà attraverso un intermediario specializzato e, a tale fine, ha conferito specifico incarico a Intermonte SIM S.p.A., già intermediario incaricato dell’esecuzione del precedente programma di acquisto.



Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati al 31 luglio 2026: “Proseguiamo nello sviluppo di un modello di impresa orientato alla crescita sostenibile, ispirato da alcuni elementi fondamentali: la crescita organica dei business core, la centralità delle persone e delle competenze, nonché il ruolo crescente dell’innovazione digitale quali fattori abilitanti della competitività delle imprese e del miglioramento della qualità della vita”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.



“In un mercato digitale italiano in crescita e con una profonda evoluzione della domanda, sostenuta dalla richiesta di tecnologia e soluzioni di gestione e protezione del dato abilitanti l’adozione di AI e automazione, avviamo il primo trimestre dell’esercizio 2027 conseguendo gli obiettivi del nostro Piano Industriale e crescendo ad una velocità doppia rispetto al mercato, interamente su base organica. Proseguiamo con determinazione il nostro percorso di trasformazione industriale in esecuzione del Piano 2027-28, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di Digital Integrator, che coniuga tecnologia, digital platform e vertical applications con l’adozione di AI e automazione affiancando imprese e organizzazioni in ambiti cruciali quali digitalizzazione, innovazione dei modelli di business, gestione e protezione dei dati e contribuendo ad accrescerne capacità competitiva, sicurezza e sovranità digitale”, ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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