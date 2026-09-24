Monnalisa, assemblea approva proposta di revoca da EGM

(Teleborsa) - L’Assemblea di Monnalisa , attiva nel settore childrenswear di alta gamma, ha approvato la revoca delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan. La revoca è stata votata con un quorum pari ad oltre il 98% delle azioni ordinarie presenti in assemblea.



si ritiene che il Delisting possa avere effetto a partire dal 6 ottobre 2026.



Jafin Due e Modamet, titolari rispettivamente del 70,99% e del 7,12% del capitale sociale di Monnalisa, hanno assunto in solido fra loro un impegno volontario di acquisto, anche in via fra loro non proporzionale, successivamente all'efficacia della revoca, di tutte le azioni

dei soci che ne facessero richiesta ad un prezzo pari a 0,6735 euro per azione che incorpora il prezzo medio ponderato delle azioni risultante negli ultimi tre mesi di negoziazione (fino al 4 settembre 2026) su Euronext Growth Milan maggiorato di un premio di circa il 5%.



I due azionisti hanno anche dichiarato che a seguito del Delisting intendono mantenere l’attuale partecipazione al capitale della società. Il controvalore massimo che verrà riconosciuto risulta pari a 900 mila euro.





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