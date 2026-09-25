Acquisto per DSM-Firmenich

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Vigoroso rialzo per la società scientifica attiva nei settori della bellezza, della salute e della nutrizione , tra i titoli dell'indice AEX , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,61%.





Operatività odierna:

Le azioni di DSM-Firmenich , su questi prezzi fissati a 98,26 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 88,67 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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