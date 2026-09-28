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Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 25/09/2026

Finanza
Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 25/09/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 25/09/2026 è stato pari a 2,72 miliardi di euro, in ribasso (-4,08%), rispetto ai precedenti 2,84 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,3 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,32 miliardi.

A fronte dei 716 titoli trattati sulla piazza milanese, 298 azioni hanno chiuso in calo, mentre 375 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 43 azioni del listino italiano.





(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)
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