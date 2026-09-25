Borse europee in rialzo, a Milano spunti sulle banche con focus sul risiko

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, mentre il petrolio è in leggero calo dopo le notizie secondo cui i negoziatori statunitensi e iraniani a New York stanno valutando un percorso graduale per uscire dalla guerra che comporterebbe la riapertura dello Stretto di Ormuz.
Sul fronte geopolitico, gli incontri tra Xi e Trump a Washington hanno finora prodotto pochi risultati concreti
, sebbene ulteriori dettagli potrebbero emergere oggi con la partenza di Xi dagli Stati Uniti, dato che spesso i resoconti ufficiali vengono diffusi al termine delle visite. Secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, Xi ha sollecitato Trump a modificare la posizione ufficiale su Taiwan, passando dalla formula secondo cui gli USA "non sostengono" l'indipendenza a quella secondo cui gli USA vi "si oppongono".
Tra le banche centrali
, in Svezia
la Riksbank ha mantenuto invariato il tasso di riferimento all'1,75%, come ampiamente previsto, ma ha rivisto al rialzo la traiettoria dei tassi, che ora prevede un incremento prima della fine dell'anno. In Norvegia
, la Norges Bank ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 4,50%; si è trattato di un rialzo dai toni leggermente dovish, poiché il comitato ha dichiarato di essere pronto a un ulteriore aumento del tasso, qualora fosse necessario. In Svizzera
, la SNB ha mantenuto invariato il tasso di riferimento allo 0%, come ampiamente previsto.
Rimane alta l'attenzione sul settore bancario
: il consiglio di amministrazione di MPS
ha inserito
all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 ottobre la votazione sulla fusione con Mediobanca
; Credit Agricole
e UniCredit
hanno recentemente preso in considerazione un possibile intervento congiunto su Banco BPM
nell'ambito di un piano che prevedrebbe un break-up della banca tra i due gruppi, ha scritto Reuters; Banca Ifis
ha nominato
Raffaele Zingone AD a seguito delle dimissioni di Frederik Geertma, dopo aver ricevuto da Banca d'Italia la "piena e incondizionata" autorizzazione alla fusione per incorporazione di illimity Bank, con l'Autorità che ha richiesto l'adozione di un piano di rimedio prudenziale e avviato due procedimenti sanzionatori.
Spunti anche nel settore infrastrutture
, con il CdA di Trevi
che ha giudicato non congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell'OPA volontaria totalitaria lanciata da Webuild
e ha ritenuto l'offerta non conveniente per gli azionisti della società; intanto ICOP
, l'altro pretendente su Trevi, ha siglato
un accordo non vincolante per l'acquisizione del 51% di Ediltunnel.
Per quanto riguarda il debito
, stasera è attesa la revisione del rating sovrano dell'Italia da parte di Moody's
. Ieri sera il Tesoro italiano ha annunciato
che venderà fino a 8 miliardi di euro di BTP e CCTeu in un'asta prevista per il 29 settembre, mentre oggi ha detto
che dal 19 al 23 ottobre si terrà la nuova offerta retail
, un titolo BTP Valore dual tranche della durata di 5 anni (un titolo ha le caratteristiche classiche del BTP Valore, cioè cedola trimestrale con un meccanismo step-up, mentre l'altro - chiamato "BTP Valore Insieme" - prevede il pagamento di una cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.294,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 92,98 dollari per barile, in forte calo dell'1,72%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,06% a quota +93 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,53%. Tra le principali Borse europee
ben impostata Francoforte
, che mostra un incremento dello 0,89%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,4%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,27%. Piazza Affari
continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 52.022 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.629 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,67%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,01%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+2,66%), Banco BPM
(+2,31%), BPER Banca
(+2,08%) e STMicroelectronics
(+1,88%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -1,97%. Tentenna ENI
, con un modesto ribasso dell'1,25%. Giornata fiacca per Ferrari
, che segna un calo dell'1,01%. Piccola perdita per Amplifon
, che scambia con un -0,86%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, GVS
(+5,41%), Safilo
(+4,53%), Technoprobe
(+3,53%) e Moltiply Group
(+2,78%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis
, che prosegue le contrattazioni a -14,48%. Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso del 2,76%. Seduta negativa per NewPrinces
, che mostra una perdita del 2,75%. Sotto pressione D'Amico
, che accusa un calo del 2,10%.