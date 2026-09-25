Cash Collect Unicredit su chip: premio 1,02%, barriera al 40% e autocall marzo 2027

Anatomia del certificato DE000UR27820: come funziona il worst of su AMD, ASML, Meta e STMicroelectronics in una fase di svolta per il comparto tech

(Teleborsa) - L'emissione del certificato con ISIN DE000UR27820 di Unicredit arriva in una fase di transizione per i mercati. Il 16 settembre 2026 il Federal Open Market Committee ha alzato il tasso sui federal funds di 25 punti base, portando il corridoio obiettivo al 3,75%-4,00%: si tratta del primo aumento da luglio 2023, dopo sei tagli per complessivi 175 punti base, con la banca centrale che prospetta un ulteriore rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. Le proiezioni ufficiali restano poco rassicuranti: il deflatore PCE è atteso al 3,7% nel 2026 e rientrerebbe al 2% soltanto alla fine del 2029. La reazione dei mercati è stata coerente con un irrigidimento delle condizioni finanziarie: azioni in calo, rendimenti a breve in salita e dollaro più forte. Nelle ultime sedute il Nasdaq 100 tratta in area 30.732 punti e l'S&P 500 attorno a 7.765, mentre il cambio EUR/USD scambia a 1,1421, in flessione dello 0,24%. Sullo sfondo resta il dibattito sulle valutazioni dell'intelligenza artificiale: multipli elevati rispetto alla media storica e posizionamento affollato di hedge fund e retail rendono il margine di errore decisamente più sottile.

Lo strumento: struttura worst of e opzione quanto



Il prodotto è un Cash Collect Worst Of Quanto Autocallable emesso da UniCredit Bank GmbH, la cui denominazione – UCH CC AMD/ASML/META/STMMI 40 210928 – sintetizza l'architettura del certificato: sottostanti quattro azioni di società tech, barriera sul capitale al 40% del valore iniziale e scadenza al 21 settembre 2028. I certificati sono quotati sul SeDeX di Borsa Italiana dall'11 settembre e il fixing iniziale è stato rilevato il 14 settembre 2026. Un elemento tecnico rilevante riguarda la valuta: due titoli del paniere sono quotati in dollari e due in euro, ma la struttura Quanto fa sì che il risultato dipenda solo dall'andamento percentuale dei titoli e non dai movimenti del cambio.



Protezione e rendimento

Il meccanismo cedolare è condizionato al titolo peggiore del paniere. Ogni mese, se il peggiore dei quattro titoli è pari o superiore al 50% del valore iniziale, il certificato paga un premio di 1,02 euro ogni 100 euro di nominale, pari al 12,24% su base annua lorda. La prima osservazione è fissata al 15 ottobre 2026, con pagamento il 22 ottobre; se il peggiore dei quattro titoli è sotto il 50%, il premio non viene pagato ma, grazie all'effetto memoria, non è perso in via definitiva e viene recuperato quando il sottostante torna sopra la soglia. La protezione del capitale è più profonda della barriera cedolare ed è di tipo europeo, osservata cioè solo alla data finale: serve un ribasso superiore al 60% del titolo peggiore per intaccare il nominale.



Durata e possibile scadenza anticipata

La vita massima è di due anni, ma il prodotto può estinguersi prima: il rimborso anticipato è attivo dal 18 marzo 2027, con trigger al 95% e step-down di un punto al mese fino al 78%. Se in una data di osservazione il peggiore dei titoli si trova almeno al livello previsto, il certificato rimborsa 100 euro, paga il premio del mese e si estingue. Il profilo è quindi asimmetrico: lo step-down aumenta progressivamente la probabilità di richiamo, accorciando la durata attesa proprio negli scenari favorevoli.



I sottostanti: fondamentali ed eventi recenti



AMD è il nome più esposto al ciclo degli acceleratori. Il secondo trimestre 2026 si è chiuso con ricavi record a 11,5 miliardi di dollari, +50% su base annua, con il Data Center salito al 58% del fatturato; la CEO Lisa Su ha indicato il raddoppio del fatturato data center anche nel 2027 e una crescita del business server superiore all'80% nella seconda metà dell'esercizio. Il titolo ha però subito una brusca correzione perché la guidance sul terzo trimestre è risultata inferiore alle attese più aggressive, nonostante l'accordo con Anthropic per il dispiegamento di GPU della serie MI450.



ASML rappresenta il collo di bottiglia tecnologico della filiera. Nel secondo trimestre il gruppo di Veldhoven ha registrato un fatturato netto di 9,33 miliardi di euro, margine lordo al 54% e utile netto vicino a 2,92 miliardi, con guidance 2026 alzata a 43-45 miliardi di euro dai 36-40 precedenti e annuncio di un ampliamento della capacità produttiva. Per il terzo trimestre l'azienda prevede ricavi tra 11 e 12 miliardi e margine lordo tra 55% e 57%. Il fattore di rischio è geopolitico: la Cina, che nel 2025 pesava circa un terzo delle vendite, è attesa scendere verso il 20% nel 2026 per effetto dei controlli all'export. Il titolo quota in area 1.420 euro.



Meta Platforms è l'unico non-chip del paniere, ma finanzia la domanda di infrastruttura. Nel secondo trimestre i ricavi sono stati pari a 60,80 miliardi di dollari, +28% annuo, a fronte di costi totali per 42,03 miliardi (+55%), capex per 31,08 miliardi, liquidità per 90,26 miliardi e debito a lungo termine salito a 83,66 miliardi. L'utile netto è sceso del 14% a 15,85 miliardi e il free cash flow è crollato del 91% a 784 milioni, con spese complessive 2026 stimate in 165-169 miliardi. La reazione del mercato è stata severa, con il titolo arrivato a cedere il 10,4% nella seduta successiva ai conti.



STMicroelectronics è la componente più ciclica. Il gruppo italo-francese è tornato all'utile con 222 milioni di dollari (0,24 dollari per azione) contro la perdita di 97 milioni di un anno prima, ricavi a 3,487 miliardi (+26%), margine lordo al 34,8% e margine operativo tornato positivo al 5,4%, con posizione di cassa netta a 2 miliardi. La società stima ricavi per 3,70 miliardi nel terzo trimestre con margine lordo intorno al 37% e oltre 4 miliardi nel quarto, alzando l'ambizione sui ricavi da data center per l'IA a oltre 1 miliardo nel 2026 e ben oltre 2 miliardi nel 2027. Il mercato ha comunque punito la guidance trimestrale inferiore alle attese, con il titolo arrivato a perdere fino al 17%, peggior calo intraday da circa un anno. Sul mercato milanese l'azione tratta ora a 46,34 euro (-0,59%), in recupero rispetto ai 43,19 euro rilevati il 18 settembre.



Andamento del certificato sul secondario

Lo strumento si muove ancora in prossimità della pari. Subito dopo la fissazione dello strike le quotazioni dei due prodotti della stessa emissione si collocavano a 99,82 e 100,17, mentre nei giorni successivi il prezzo di riferimento è risultato pari a 100,02 euro, con scambi in area 100,35-100,89. In assenza di movimenti estremi dei sottostanti, il valore teorico tende a essere guidato dal rateo cedolare e dalla volatilità implicita del worst of.



Scenari a scadenza

Alla valutazione finale del 21 settembre 2028, con pagamento il 28 settembre, si aprono tre scenari: con il peggiore dei quattro titoli pari o superiore al 50% del valore iniziale il certificato rimborsa 100 euro più l'ultimo premio e gli eventuali premi in memoria; tra il 40% e il 50% rimborsa 100 euro senza l'ultimo premio; sotto la barriera del 40% il rimborso replica la performance del titolo peggiore, con 30 euro a fronte di un ribasso del 70%.



Riepilogo finale

Il DE000UR27820 offre un flusso potenziale a doppia cifra in cambio di tre rinunce: l'upside azionario, la diversificazione effettiva e la certezza del capitale. Come sottolineato dagli osservatori, un premio annuo lordo tra il 12,24% e il 14,52% non è un rendimento garantito, ma il compenso per un'esposizione worst of su quattro titoli di un settore tra i più volatili del mercato, tanto più che inserire quattro titoli correlati nello stesso paniere non riduce il rischio, ma moltiplica le occasioni in cui uno dei sottostanti può crollare. A questo si aggiunge il rischio di credito dell'emittente e il trattamento fiscale dei certificati come redditi diversi, utile per compensare minusvalenze. La barriera profonda riduce la probabilità dello scenario peggiore, ma non elimina il rischio di perdita del capitale: in un ciclo in cui la Federal Reserve torna restrittiva e le valutazioni dell'AI restano tirate, il vero discrimine sarà la tenuta del titolo peggiore sopra la metà del valore iniziale.

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