Cash Collect su Ferrari, Ferragamo e UniCredit: cedola 10,2% e barriera a metà strada

Il certificato DE000HD2T3A4 di UniCredit Bank GmbH scade il 18 febbraio 2027: premio mensile di 0,85 euro, protezione al 50% e rischio concentrato sul worst of.

(Teleborsa) - L'analisi di un certificato a cedola condizionata non può prescindere dal quadro dei tassi. Il 10 settembre il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, riunito a Berlino, ha deciso il secondo rialzo dell'anno, con i tre tassi chiave alzati di 25 punti base: deposito al 2,50%, operazioni di rifinanziamento principali al 2,65%, prestiti marginali al 2,90%, in vigore dal 16 settembre 2026. La stretta è figlia della recrudescenza dei prezzi energetici: l'inflazione ad agosto ha toccato il 3,3%, il livello più alto dal settembre 2023, trainata soprattutto da gas e petrolio. Sul mercato obbligazionario la tensione è evidente: il differenziale decennale ha chiuso la seduta di giovedì a 88,3 punti base, con il rendimento del titolo italiano al 4,38% e quello tedesco al 3,49%, massimo dal 2009. In apertura di seduta odierna lo spread BTP-Bund quota in area 87 punti base, mentre il FTSE MIB guadagna l'1,1% sopra quota 52.300 punti e il cambio EUR/USD resta attorno a 1,16. Il punto è rilevante: con i BTP oltre il 4%, un flusso cedolare a due cifre deve essere letto come remunerazione di un rischio azionario, non come alternativa al reddito fisso. Non a caso, per Simon Dangoor di Goldman Sachs Asset Management la Bce potrebbe prepararsi a un nuovo aumento dei tassi a dicembre.



Anatomia dello strumento

Il prodotto in esame è un Cash Collect Autocallable Step Down worst of con effetto memoria emesso da UniCredit Bank GmbH. Secondo la documentazione dell'emittente, la data di regolamento è il 22 febbraio 2024, la data di osservazione finale è il 18 febbraio 2027 e la data di pagamento finale il 25 febbraio 2027, il prezzo di vendita iniziale 100 euro; i valori iniziali (strike) sono 363,00 per Ferrari, 12,84 per Ferragamo e 29,79 per UniCredit, con barriere rispettivamente a 181,50, 6,42 e 14,895, di tipo europeo, pari al 50% dello strike, e coupon condizionato mensile di 0,85 euro. Lo strumento appartiene alla serie collocata nel marzo 2024, caratterizzata da una struttura cosiddetta fast: l'opzione autocallable era già attiva dal terzo mese, con trigger iniziale al 100% destinato a decrescere del 5% ogni sei rilevazioni fino a un livello minimo dell'85% dello strike, mantenuto poi fino a scadenza, con barriera al 50% valida anche per il pagamento dei premi periodici.



Protezione e rendimento

Il premio mensile di 0,85 euro equivale a un flusso lordo del 10,20% annuo sul nominale, condizionato al fatto che il titolo peggiore del paniere quoti sopra il 50% dello strike alla data di osservazione. L'effetto memoria consente di recuperare i premi non corrisposti qualora il worst of risalga sopra la soglia. La barriera sul capitale è europea, quindi osservata solo il 18 febbraio 2027: eventuali discese intermedie sotto i livelli critici non compromettono il rimborso a 100 euro. Ai prezzi attuali le distanze sono molto diverse fra i tre nomi: Ferrari, a 353,1 euro, tratta il 2,7% sotto lo strike ma quasi il 49% sopra la propria barriera; UniCredit, a 84,92 euro, viaggia oltre il 180% sopra il valore iniziale e a più dell'80% dalla barriera; Salvatore Ferragamo, in area 8,7 euro, resta circa il 32% sotto lo strike, con un cuscinetto di poco meno del 27% rispetto ai 6,42 euro. È quest'ultimo, evidentemente, il worst of che governa il prezzo dello strumento, oggi scambiato fra 94,2 e 95,1 euro, cioè sotto la pari.



I sottostanti: Ferrari

Maranello resta il nome più solido del paniere sul piano industriale. Ferrari nel secondo trimestre l'Ebitda è salito del 7% a 755 milioni con margine al 39,0%, l'Ebit è cresciuto del 10% a 605 milioni (margine 31,2%) e l'utile netto del 9% a 463 milioni, con utile diluito per azione a 2,62 euro; il management ha inoltre sottolineato un portafoglio ordini che copre interamente il 2027. La guidance è stata rivista al rialzo: utile per azione diluito rettificato ad almeno 9,68 euro, free cash flow industriale ad almeno 1,55 miliardi ed Ebitda rettificato ad almeno 2,97 miliardi, con margine di almeno il 39%. Il titolo, tuttavia, sconta l'incognita della transizione elettrica: dopo la presentazione della Luce, prima auto elettrica del Cavallino, le azioni sono arretrate dell'8,4% in una seduta. Un profilo di qualità elevata, ma con multipli esigenti.



I sottostanti: Salvatore Ferragamo

È il vero fattore di rischio del certificato, ma anche il nome in maggiore recupero. Salvatore Ferragamo , il gruppo fiorentino ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 1,5 milioni, contro una perdita rettificata di 16 milioni un anno prima, un Ebitda di 90 milioni (19,2% dei ricavi, da 15,3%) e un Ebit di 21 milioni. Restano però luci e ombre sul fatturato: ricavi consolidati a 468 milioni, in calo dell'1,3% a cambi correnti e in crescita dell'1,9% a cambi costanti, con il wholesale a -11,2% a cambi costanti e il direct to consumer a +6,1%, a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 125 milioni. La volatilità del titolo è estrema: nell'anno in corso il massimo è stato 11,21 euro il 29 giugno 2026 e il minimo 5,785 euro il 9 marzo 2026, con una crescita di circa il 96% rispetto a dodici mesi prima. Il consenso resta cauto: il target medio a dodici mesi è di 8,488 euro, con stime comprese fra 5,5 e 13,1 euro e un giudizio complessivo neutrale. Va ricordato che nei mesi in cui l'azione è scesa sotto 6,42 euro le cedole sono state sospese e accumulate in memoria.



I sottostanti: UniCredit

Il terzo nome è anche l'emittente indiretto dell'operazione. Unicredit ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto di 6,37 miliardi, in crescita del 3% (24% su base rettificata) e un RoTE del 23,7%, alzando la guidance 2026 a ben oltre 11 miliardi, circa 11,5 al netto dei costi di integrazione, con ambizioni oltre 13 miliardi nel 2028 e 15 miliardi nel 2030. Sul fronte patrimoniale il CET1 ratio si attesta al 14,3%, 15% pro-forma, cui si aggiunge il beneficio del via libera Bce al Danish Compromise, pari a circa 1,6 miliardi di capitale primario liberato e 52 punti base di CET1. Il dossier tedesco resta il catalizzatore principale: al termine dell'offerta pubblica di scambio il gruppo ha raccolto adesioni per il 17,6%, arrivando al 47,59% del capitale di Commerzbank, quota che sale al 49,65% considerando l'annullamento delle azioni proprie, mentre il ministro delle Finanze Lars Klingbeil incontrerà Andrea Orcel a Berlino lunedì 14 settembre per chiedere il mantenimento della quotazione e impegni sull'occupazione. Il rischio, per il certificato, è oggi remoto: servirebbe un crollo di oltre l'80% per violare la barriera di UniCredit.



Durata e possibile scadenza anticipata La vita residua è di circa cinque mesi. Il meccanismo di rimborso anticipato è di tipo step down: la scheda prodotto indicava un trigger al 90% dello strike (26,811 euro su UniCredit) per l'osservazione del luglio 2025 e, con la riduzione di cinque punti ogni sei rilevazioni fino a un minimo dell'85% dello strike, le finestre autunnali si collocano ormai in area 85% dei valori iniziali (25,3215 euro per UniCredit e 10,914 euro per Ferragamo). Tradotto sul worst of, servirebbe un recupero di Salvatore Ferragamo di oltre il 25% (circa +25,4%) per far scattare il richiamo: uno scenario impegnativo, considerati i massimi di giugno, e non lo scenario centrale. Restano dunque fino a sei rilevazioni utili, per un massimo di 5,10 euro di premi residui.



Scenari a scadenza

Il 18 febbraio 2027, data di osservazione finale, le ipotesi si riducono a due, con pagamento previsto il 25 febbraio 2027. Nella prima, tutti i sottostanti chiudono pari o sopra barriera: il certificato rimborsa 100 euro più l'ultimo premio ed eventuali cedole in memoria. Per chi acquistasse oggi intorno a 94,6 euro, il ritorno complessivo lordo sfiorerebbe l'11% in poco più di cinque mesi, oltre il 25% su base annualizzata. Nella seconda, Salvatore Ferragamo chiude sotto 6,42 euro: il rimborso è commisurato alla performance del peggiore, con un salto discontinuo tipico della barriera europea. Un prezzo finale di 6 euro implicherebbe un rimborso attorno a 46,7 euro, uno di 5 euro circa 38,9 euro, con perdite superiori al 50% del capitale investito.



Riepilogo Il DE000HD2T3A4 è un prodotto entrato nella fase terminale della propria vita, con un profilo asimmetrico ben definito: cedola elevata e sconto sul prezzo da un lato, rischio concentrato su un singolo titolo dall'altro. Il differenziale fra quotazione e valore nominale non è un'anomalia, ma il prezzo della volatilità implicita del worst of, amplificata dal rialzo dei tassi e da un settore del lusso ancora in transizione. Restano inoltre il rischio di credito dell'emittente, quello di liquidità sul secondario e il trattamento fiscale come redditi diversi, con aliquota al 26% e possibilità di compensazione delle minusvalenze. Uno strumento da valutare, in sintesi, come esposizione tattica al recupero del marchio fiorentino, non come sostituto di un investimento obbligazionario.



Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.

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