Indicazioni rialziste per BP
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta decisamente positiva per il gruppo petrolifero inglese, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 2,62%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di BP ai prezzi attuali pari a 5,718 sterline, con stop loss individuato in area 5,212 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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