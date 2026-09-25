Indicazioni rialziste per Naturgy

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Risultato positivo per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo , parte dell' Ibex 35 , che lievita dello 0,96%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Naturgy suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 29,5 Euro, con stop loss stimato in area 28,57 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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