Indicazioni rialziste per Naturgy
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Risultato positivo per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, parte dell'Ibex 35, che lievita dello 0,96%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Naturgy suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 29,5 Euro, con stop loss stimato in area 28,57 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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