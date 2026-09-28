Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,50% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 94,98. Primo supporto visto a 89,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 87,42.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)