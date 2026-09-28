DBA Group, Valore della produzione sale del 19,4% e utile netto stabile nel primo semestre, approvato il piano al 2030

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Strategia : conferma dell’approccio strategico di lungo termine, crescita e sviluppo con mantenimento della redditività e disciplina finanziaria;

: conferma dell’approccio strategico di lungo termine, crescita e sviluppo con mantenimento della redditività e disciplina finanziaria; Focalizzazione e crescita : sviluppo organico nei mercati core e M&A selettiva, con priorità a Italia e Spagna;

: sviluppo organico nei mercati core e M&A selettiva, con priorità a Italia e Spagna; Trasformazione Digitale e AI : sviluppo di un programma trasversale che integri organizzazione, processi e modalità di erogazione dei servizi con l’obiettivo di rafforzare produttività, qualità e scalabilità operativa, di sviluppare servizi e piattaforme digitali, basati su dati, Digital Twin e Intelligenza Artificiale;

: sviluppo di un programma trasversale che integri organizzazione, processi e modalità di erogazione dei servizi con l’obiettivo di rafforzare produttività, qualità e scalabilità operativa, di sviluppare servizi e piattaforme digitali, basati su dati, Digital Twin e Intelligenza Artificiale; Italia e Spagna come mercati domestici: consolidamento della leadership in Italia e costruzione in Spagna di un secondo polo strutturato, a partire dalle competenze nei Data Center e nelle infrastrutture missioncritical;

come mercati domestici: consolidamento della leadership in Italia e costruzione in Spagna di un secondo polo strutturato, a partire dalle competenze nei Data Center e nelle infrastrutture missioncritical; Decarbonizzazione: sviluppo di progetti e iniziative nei settori della transizione energetica, ecologica e digitale, con l'obiettivo di trasformare opportunità di mercato in interventi concreti, sostenibili e finanziariamente valorizzabili.

Valore della Produzione : atteso tra 220 e 230 milioni di euro, di cui 170-180 milioni riconducibili alla crescita organica e la restante parte al contributo delle operazioni di M&A;

: atteso tra 220 e 230 milioni di euro, di cui 170-180 milioni riconducibili alla crescita organica e la restante parte al contributo delle operazioni di M&A; EBITDA : atteso tra 27 e 28 milioni di euro, di cui 19-20 milioni riconducibili alla crescita organica e la restante parte al contributo delle operazioni di M&A;

: atteso tra 27 e 28 milioni di euro, di cui 19-20 milioni riconducibili alla crescita organica e la restante parte al contributo delle operazioni di M&A; Rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA : costantemente al di sotto di 1.5x per l’intero periodo di piano;

: costantemente al di sotto di 1.5x per l’intero periodo di piano; Remunerazione degli azionisti: politica dei dividendi legata al payout ratio fino al 35% del Risultato Netto consolidato.

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2026 con una 68,1 milioni di euro, in progresso del 19,4% rispetto a 57,0 milioni di euro consuntivati nel primo semestre 2025.L'si è attestato a 6,1 milioni di euro (+3,1%), con una riduzione dell'all'8,9% rispetto al 10,3% del primo semestre 2025. La marginalità del semestre - spiega la società - riflette il diverso mix di ricavi registrato in Slovenia, dove l'incremento delle vendite di hardware finanziate tramite fondi comunitari ha determinato un'incidenza più elevata di attività a minore marginalità rispetto ai servizi IT.L'è stato pari a 3,9 milioni di euro (+3,1% rispetto a 3,8 milioni di euro).Ilè allineato rispetto all'anno precedente e pari a 2,1 milioni di euro. Il Risultato Netto di gruppo chiude a 1,8 milioni di euro, in leggera flessione rispetto al primo semestre 2025, chiuso a 1,9 milioni di euro.Laè a debito per 4,2 milioni di euro, in leggero aumento rispetto alla chiusura del 2025, pari a 3,8 milioni di euro. La generazione di cassa operativa trainata dall’EBITDA è stata principalmente assorbita da investimenti del periodo. Il risultato ottenuto consente di mantenere il rapporto PFN/EBITDA a 0,3x (calcolato su base annuale) in linea con il valore di chiusura del 2025.La societàcon riferimento ai principali indicatori economico-finanziari: Valore della Produzione: atteso tra 134 milioni di euro e 138 milioni di euro; EBITDA: atteso tra 14,5 milioni di euro e 15,0 milioni di euro; Posizione Finanziaria Netta: stimata a debito tra 2,0 milioni di euro e 3,0 milioni di euro.Inoltre, il CdA ha approvato ille cui linee guida indicano:I Principaliindicano: