Esautomotion, ricavi -10% ed Ebitda +2,6% nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - Esautomotion ha archiviato il primo semestre 2026 con ricavi totali del gruppo pari a 13,7 milioni, con una riduzione rispetto al primo

semestre del 2025, di circa il 10%.



L'Ebitda si è attestato a circa 2,8 milioni, in crescita del 2,6% e con il relativo margine al 20,4% in incremento di 2,5 punti percentuali.



L'utile netto è stato pari a 1 milione, in aumento del 36,2%.



La posizione finanziaria netta è pari a -6,8 milioni (cassa) si è generata cassa per 946.000 euro.



Riguardo l'evoluzione prevedibile della gestione, la società riporta che "l'entrata ordini nei passati 30 mesi appare costante con fluttuazioni in un range del 10% del fatturato. Questo dato non indica stasi, bensì nasconde una forte dinamicità caratterizzata da:



"1. nessun cliente significativo è stato perso: ma la quantità di ordini di macchine che i Clienti ricevono dal mercato sono ridotte a causa dell’incerta congiuntura economica;

2. si è continuato ad acquisire nuovi Clienti proponendo avanzate soluzioni tecnologiche , coprendo zone del mondo in sviluppo, allargando il network mondiale di Rivenditori ed agenti che propongono ai compratori finali di macchine soluzioni con CNC Esautomotion, sviluppando due importanti partnership (Cina e USA) che inizieranno a dare nuovi ordini nel 2027;

3. L'azienda non ha mai smesso di reagire a possibili fluttuazioni della domanda intensificando le attività rivolte alla crescita di quote di mercato".

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