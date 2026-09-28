Marzocchi Pompe, ricavi +0,6% ed Ebitda +8,9% nel primo semestre

Risultato netto vira in positivo

(Teleborsa) - I Ricavi delle Vendite Netti consolidati di Marzocchi Pompe al 30 giugno 2026 si attestano complessivamente a 18,7 milioni, in crescita di circa lo 0,6% rispetto ai 18,6 milioni del primo semestre 2025.



L’EBITDA, rettificato nel primo semestre 2025 per costi non ricorrenti riferibili alla riorganizzazione dell’organico pari a circa 1,41 milioni, è aumentato dell’8,9% a 2,26 milioni, da 2,07 milioni nel primo semestre 2025.



La ripresa della redditività di Marzocchi Pompe - spiega una nota - ha beneficiato della profonda riorganizzazione della struttura aziendale attuata nel 2025, tra cui la riduzione dell’organico, che ha consentito al Gruppo un recupero di produttività già nel primo semestre dell’anno e che ci si attende genererà i suoi pieni effetti nel momento in cui si potrà sfruttare una nuova fase di crescita.



L’EBITDA margin del primo semestre 2026 ammonta all’11,73%, in significativo aumento rispetto al 10,51% (adjusted) della prima metà del 2025.



L’EBIT è salito del 16% a 1,1 milioni, da 0,9 milioni nel primo semestre 2025 (adjusted).



Il primo semestre 2026 chiude con un Utile Netto pari a 0,5 milioni, rispetto alla perdita di 0,8 milioni al 30 giugno 2025.



L’indebitamento finanziario netto rettificato del Gruppo si è infatti mantenuto sostanzialmente stabile a 7,8 milioni, rispetto ai 7,7 milioni al 31 dicembre 2025 e anche al 30 giugno del 2025.



L’indebitamento finanziario netto rettificato è al netto di 5,0 milioni di depositi bancari a risparmio vincolati a tre e sei mesi costituiti dalla Capogruppo e 0,7 milioni costituiti dalla controllata Marzocchi Pumps U.S.A. al 30 giugno 2026, per un totale di 5,7 milioni (vs. 2,6 milioni a fine 2025).



L'outlook

"Considerato il breve lasso di tempo intercorso dal 30 giugno 2026 ed anche alla luce della copertura del portafoglio ordini, si ritiene che il Gruppo possa mantenersi in linea con l’attuale andamento dei ricavi delle vendite. Prosegue il programma di investimenti per il 2026, già attuato per la maggior parte nel primo semestre, come sempre nell’ottica di miglioramento dell’efficienza e di innalzamento del livello tecnologico in varie aree operative".



La dichiarazioni dell'AD

Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, ha commentato: "Il primo semestre conferma la validità delle strategie messe in atto negli ultimi anni: in un contesto ancora particolarmente complesso per il settore manifatturiero, siamo riusciti a conseguire un significativo recupero della marginalità a tutti i livelli. I risultati riflettono gli effetti della profonda ristrutturazione

realizzata nel 2025, che ha consentito di migliorare la produttività e l’efficienza della struttura, ponendo basi solide per la crescita futura. A questo si affiancano gli investimenti in innovazione, nuovi prodotti e internazionalizzazione, che continueranno a rappresentare leve strategiche per lo sviluppo di Marzocchi Pompe".

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