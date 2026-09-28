Orange Media Group ammessa su EGM: negoziazioni dal 30 settembre

(Teleborsa) - Orange Media Group
, creative content company attiva in entertainment, media e advertising, ha ricevuto da Borsa Italiana l'avviso di ammissione delle azioni ordinarie
e dei "Warrant OMG 2026-2029"
su Euronext Growth Milan
. Le negoziazioni partiranno mercoledì 30 settembre 2026
. Il collocamento istituzionale ha raccolto
circa 1,7 milioni di euro,
con 332.400 azioni di nuova emissione a 5 euro ciascuna, pari al 14,25% del capitale, per una capitalizzazione post-money di circa 11,7 milioni (incluse le azioni PAS e a voto plurimo non negoziate). Il flottante è del 19,19% delle sole azioni ordinarie ammesse.AM Corporation
, riconducibile ad Andrea Maffini
, controlla l'85,75% del capitale e il 93,39% dei diritti di voto, tramite 1,4 milioni di azioni ordinarie, 300mila azioni a voto plurimo (10 voti ciascuna) e 300mila PAS. Queste ultime, pari al 15% del capitale pre-IPO, si convertono in ordinarie solo al raggiungimento di un Ebit consolidato di 2,0 milioni per il 2026 e di 4,5 milioni per il 2027, a tutela degli investitori. Stability SIM detiene l'8,75% e il mercato il 5,51%. I warrant, assegnati gratuitamente uno per azione, prevedono uno strike crescente del 10% a ogni periodo di esercizio e un'azione di compendio ogni due warrant.
Nel 2025
il gruppo ha registrato un valore della produzione di 11,1 milioni (+22,8%), un Ebitda di 4,2 milioni (margine 37,5%) e un Ebit di 1,7 milioni (15,3%).
"La quotazione su Euronext Growth Milan segna l'inizio di una nuova stagione di contenuti e innovazione per il nostro Gruppo", ha dichiarato il presidente e ad Andrea Maffini
, precisando che l'accesso al mercato dei capitali servirà ad accelerare produzioni, advertising e soluzioni digitali, anche con acquisizioni. "La quotazione non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase di crescita". Alantra
ha agito da Euronext Growth Advisor, global coordinator e joint bookrunner, MIT SIM
da joint bookrunner e Ambromobiliare
da advisor finanziario.