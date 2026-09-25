Neodecortech, buyback di 5.000 azioni

(Teleborsa) - Neodecortech , operatore nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e flooring per l'interior design, quotata sul segmento Euronext STAR Milan, ha reso noto di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 21 e il 25 settembre 2026, complessive 5.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 5,4560 euro per azione, per un controvalore complessivo di 27.280,00 euro.



Le operazioni, eseguite su Euronext Milan tramite l'intermediario incaricato BPER Banca, si sono concentrate in tre sedute: il 22 settembre sono state rilevate 2.000 azioni a un prezzo medio di 5,5000 euro (11.000,00 euro), il 23 settembre 1.000 azioni a 5,4800 euro (5.480,00 euro) e il 24 settembre 2.000 azioni a 5,4000 euro (10.800,00 euro). Nelle giornate del 21 e del 25 settembre non sono stati effettuati acquisti.



A seguito delle operazioni descritte, la Società detiene complessivamente 480.326 azioni proprie, pari al 3,378% del capitale sociale. Nel medesimo periodo sono state inoltre cedute complessivamente 31.025 azioni.





Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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