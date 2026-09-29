120 anni di CGIL, Landini: "La nostra storia al servizio del presente"

(Teleborsa) - "". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Milano alle celebrazioni per i 120 anni della Confederazione, nata nel capoluogo lombardo nel 1906."È un momento importante per riconoscere la nostra storia:, nell'epoca della nascita del capitalismo che stava cambiando il mondo", ha detto Landini. "Fin dall'inizio, se non vengono lasciate sole e si organizzano collettivamente, possano diventare un motore del cambiamento".Per il leader della Cgil, anche davanti alle trasformazioni tecnologiche, economiche e ambientali "". Un principio che riguarda anche l'intelligenza artificiale: "La tecnologia non è neutra, dipende da chi la utilizza e a quali fini. Il mondo del lavoro rivendica di essere protagonista nell'uso della tecnologia, affermando un valore di libertà e di democrazia".Landini ha quindi richiamato la necessità di "". L'obiettivo, ha aggiunto, è "costruire reti per rendere il lavoro un soggetto che cambia il modello di sviluppo e quindi il futuro", utilizzando "la memoria delle lotte e delle conquiste come elemento da cui ripartire".Il segretario generale ha infine rilanciato la manifestazione nazionale del 17 ottobre a Roma, in piazza del Popolo. "Sarà fondamentale la riuscita della manifestazione., ma la necessità di affrontare i problemi veri delle persone". Tra questi Landini ha indicato: "Basta tassare il lavoro più dei profitti e delle rendite finanziarie., nella ricerca e nell'università".La tecnologia è stato uno degli argomenti al centro dei numerosi incontri avvenuti durante la giornata, ed in chiusura il segretario generale ha ribadito: "Noi dobbiamo rivendicare il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di poter discutere di come si progettano queste tecnologie, di. Un drone può essere usato per fare la guerra, può essere usato anche per risolvere i problemi ambientali, può essere usato per dare un aiuto a delle persone. Quindi questo è il tema, e. Bisogna far sì che i dati e le informazioni, che sono il nuovo oro, non vengano ceduti gratis a chi ci sta solo facendo dei soldi, ma, da un certo punto di vista, ridefinire anche il ruolo del pubblico in questa materia".Anche la guerra è stata oggetto del discorso di chiusura di Landini: "La follia che stiamo vivendo è che, per controllare l'energia. Noi abbiamo bisogno della pace, abbiamo bisogno non di far fare soldi a qualcuno, ma di garantire il benessere a tutti".