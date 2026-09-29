Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Ribasso composto e controllato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del Nasdaq Composite confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27.103 con primo supporto visto a 26.679,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26.537,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)