Milano 11:27
52.184 +0,82%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:26
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Francoforte 11:27
25.476 +0,40%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Ribasso composto e controllato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del Nasdaq Composite confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27.103 con primo supporto visto a 26.679,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26.537,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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