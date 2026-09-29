Planetel, semestre in crescita: ricavi +5% e utile più che raddoppiato

(Teleborsa) - Planetel , capofila dell'omonimo gruppo attivo nelle telecomunicazioni e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 5% a 20,4 milioni di euro, un EBITDA salito dell'8% a 4,9 milioni e un utile netto più che raddoppiato (+101%) a 0,6 milioni. I ricavi ricorrenti rappresentano il 90% del totale, con un churn rate annuo del 5,6%. Al 30 giugno i clienti erano 57.600 (+5% su base annua) e la rete in fibra ottica si estendeva per circa 3.569 km.



I risultati



I ricavi della gestione caratteristica si sono attestati a 20,4 milioni di euro, rispetto ai 19,4 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione è salito a 21,7 milioni (vs 20,7 milioni). La connettività ha contribuito per circa il 52% del fatturato con 10,7 milioni, seguita dall'ASP & Cloud con 4,7 milioni (23%) e dalle infrastrutture con 3 milioni (14%).



L'EBITDA è pari a 4,9 milioni di euro, contro i 4,5 milioni dell'anno precedente, con un margine del 23%. L'EBIT è cresciuto del 53% a 1,3 milioni (0,9 milioni), con un margine del 6%; al netto dell'ammortamento dell'avviamento sulle partecipate, pari a 0,4 milioni, sarebbe di 1,7 milioni. Il risultato netto si è attestato a 0,6 milioni, rispetto agli 0,3 milioni del primo semestre 2025.



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 17,9 milioni di euro, in linea con il dato di fine 2025, nonostante investimenti per 4,3 milioni, di cui 2,5 milioni per il nuovo data center di Padova e 0,8 milioni per lo sviluppo della rete FTTH.



Il commento del CEO



"Chiudiamo il semestre con risultati molto positivi, che premiano il lavoro svolto e la capacità del Gruppo di coniugare crescita e redditività - ha dichiarato Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel - L'EBITDA vicino a 5 milioni di euro e l'utile netto più che raddoppiato confermano la solidità della gestione e ci danno fiducia nel percorso intrapreso. La generazione di cassa sostiene gli investimenti, mentre l'indebitamento netto rimane sostanzialmente stabile. Vogliamo tradurre questi risultati in servizi sempre più competitivi per i nostri clienti: il nuovo data center di Padova, l'estensione della rete e il rafforzamento nella cyber security sono le direttrici sulle quali stiamo concentrando le risorse. Continueremo a perseguire uno sviluppo attento alla redditività e alla creazione di valore per gli azionisti".



L'outlook



Nel secondo semestre il gruppo proseguirà nel rafforzamento delle infrastrutture e dell'offerta digitale. I lavori del nuovo Edge Data Center di Padova sono in fase conclusiva, con l'inaugurazione prevista dal 18 al 20 novembre e i primi effetti economici attesi dal 2027. Lo sviluppo della rete in fibra si concentrerà sulla valorizzazione delle dorsali esistenti e sul collegamento di aree industriali e residenziali, mentre nuovi accordi con operatori nazionali aprono opportunità nel mercato wholesale. Dall'integrazione di Planetel Nordest sono attese ulteriori sinergie, mentre il ramo d'azienda Ora-0 rafforzerà l'offerta di cybersecurity per imprese e istituzioni.

Condividi

```