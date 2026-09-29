Green Oleo, ricavi salgono a oltre 40 milioni nel primo semestre grazie ad accelerazione del 2^trim

Trend positivo di volumi e fatturato proseguito per tutto il Q3

(Teleborsa) - GREEN OLEO , società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita su base annua del 7% a 40,4 milioni di euro. La performance è riconducibile sia alla crescita dei volumi (+4% rispetto al 1H 2025) che dei prezzi (+2,3%).



Dopo un Q1 2026 sostanzialmente stabile (+1,6% vs Q1 2025), i Ricavi hanno segnato un'accelerazione nel Q2 2026 (+11,8% vs Q2 2025). Tale trend è riconducibile a una molteplicità di fattori. In primo luogo, alla scelta strategica di razionalizzazione dei feedstock: acquistando esclusivamente materie prime a filiera corta, eliminando l’olio di palma grezzo, GREEN OLEO ha fronteggiato la disruption della supply chain; in secondo luogo, grazie alla flessibilità produttiva, ha valorizzato picchi di domanda derivanti dalla presenza di ordini spot. Infine, con riferimento alla molteplicità delle famiglie di prodotto, alla differenziazione degli ambiti applicativi e alla varietà dei mercati di sbocco che caratterizzano l’azienda, è stato possibile mantenere e incrementare i volumi complessivi, pur con

variazioni nel mix di prodotti e applicazioni.



Beneficiando, fra l’altro, del riassetto dei produttori oleochimici, l’oleochimica tradizionale (Acidi grassi) ha registrato Volumi +2% e Ricavi +6%; gli Esteri, a causa di prezzi particolarmente aggressivi da parte dei competitors, hanno registrato una temporanea flessione del 4%, destinata a rientrare nei trimestri successivi.



Significativa la performance delle Glicerine, che evidenziano Volumi +47% e Ricavi +81%, e la crescita delle vendite nel settore crop protection (antiparassitari naturali) e detergenza (ricavi rispettivamente +70% e +26% rispetto al 1H 2025).



L’EBITDA si attesta a 1,0 milione, rispetto a 0,9 milioni nel 1H 2025. Si riduce il deficit a livello di EBIT , che passa da -0,5 milioni nel 1H 2025 a -0,4 milioni del 1H 2026, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,3 milioni. Il Risultato Netto è negativo per 0,7 milioni, in miglioramento dal deficit di 0,9 milioni.



L’Indebitamento Finanziario Netto cifra in 14,2 milioni, in aumento da 12,6 di fine anno 2025.



Evoluzione prevedibile della gestione



Il management ha evidenziato che il trend positivo di volumi e fatturato rilevato nel Q1 e nel Q2 è proseguito per tutto il Q3, e Green Oleo sta effettuando tutti gli sforzi per cogliere ogni opportunità sul Q4, pur in presenza di "una domanda che non pare così robusta".

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