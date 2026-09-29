Tecno, aumenta la perdita netta nel primo semestre ma cresce il portafoglio clienti

Ricavi in crescita del 5%

(Teleborsa) - Il Gruppo Tecno evidenzia che nel corso del primo semestre 2026 si è ulteriormente consolidata la convergenza tra sostenibilità, digitalizzazione, gestione dell’energia e fiscalità energetica, rafforzando la domanda di servizi capaci di integrare competenze

normative, tecnologiche e consulenziali. Parallelamente, il quadro europeo in materia di sostenibilità ha attraversato una significativa fase di evoluzione e semplificazione.



I conti del periodo

I Ricavi si attestano a 13,5 mln euro, +5% rispetto a 12,8 mln euro al 30 giugno 2025. Al 30 giugno 2026 il Gruppo vanta un portafoglio di 4.825 clienti, in crescita rispetto a 4.610 clienti al 31 dicembre 2025.



Il Valore della Produzione si attesta a 14,9 mln euro, +8% rispetto a 13,7 mln euro al 30 giugno 2025; il miglioramento - spiega l'azienda - è imputabile sia all’incremento dei ricavi che alla capitalizzazione del costo del personale impiegato nei progetti di sviluppo di piattaforme proprietarie.



L’EBITDA è pari a 0,2 mln euro, in diminuzione rispetto a 0,6 mln euro al 30 giugno 2025. Nell’area Transition Accounting le tensioni sui mercati energetici hanno impattato il sistema produttivo italiano, determinando interventi finalizzati al contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Tali interventi emergenziali hanno generato una temporanea riduzione del differenziale fiscale alla base di alcune specifiche agevolazioni, con conseguenti effetti sui volumi transati e sulla redditività di determinate linee di attività. L’impatto è quantificabile in circa 350 migliaia di euro di mancati ricavi, a parità di prestazioni erogate, con impatto di pari entità sulla marginalità.



L’EBIT si attesta a -1,6 mln euro, rispetto a -0,8 mln euro al 30 giugno 2025, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,7 mln euro (1,5 mln al 30 giugno 2025). L'EBIT risulta gravato per 1,0 mln euro da ammortamenti per avviamento da consolidamento (0,9 mln euro al 30 giugno 2025).



Il Risultato Netto è pari a -2,2 mln euro, rispetto a -1,3 mln euro al 30 giugno 2025, dopo la rilevazione di proventi da perdite fiscali per 49 migliaia di euro (oneri fiscali per 0,3 mln euro al 30 giugno 2025).



L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 3,0 mln euro, rispetto a una posizione cash positive per 0,6 mln euro al 31 dicembre 2025.



Evoluzione prevedibile della gestione

"Il primo semestre 2026 si è sviluppato in un contesto caratterizzato da persistenti incertezze geopolitiche, volatilità dei mercati energetici e crescente accelerazione dell’innovazione tecnologica. Parallelamente, l’evoluzione delle politiche europee in materia di transizione energetica, decarbonizzazione e digitalizzazione continua a sostenere una trasformazione strutturale dei modelli industriali, generando una crescente domanda di soluzioni integrate ad alto contenuto tecnologico e specialistico".



"In tale scenario, il Gruppo Tecno ha proseguito il percorso di consolidamento del proprio posizionamento SustainTech, facendo leva sull’integrazione tra competenze verticali, tecnologie proprietarie e valorizzazione dei dati. Il modello di business consente al Gruppo di presidiare in maniera integrata ambiti strategici quali energia, fiscalità energetica, sostenibilità e trasformazione digitale, favorendo lo sviluppo di servizi a maggiore valore aggiunto".



"Nel corso del semestre, Tecno ha continuato a investire in tecnologia, intelligenza artificiale, capitale umano e sviluppo commerciale, con l’obiettivo di aumentare la scalabilità dell’offerta, rafforzare il cross-selling sulla base clienti esistente e sostenere l’acquisizione di nuovi clienti. Tali direttrici rappresentano le principali leve attraverso cui il Gruppo intende consolidare il proprio percorso di crescita e rafforzare progressivamente la capacità di generare valore nel medio-lungo periodo".



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