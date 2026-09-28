Omer, redditività in crescita nel primo semestre

L'Ebitda sale del 12,5%

(Teleborsa) - Omer evidenzia, in occasione dell'approvazione dei conti del primo semestre 2026, che la progressiva conclusione delle attività relative al progetto Dolce Vita ha consentito una più efficiente riallocazione delle risorse e delle capacità produttive sulle altre commesse in portafoglio, contribuendo al recupero di efficienza e produttività delle linee. Tale dinamica, unitamente al differente mix di commesse e alle azioni di ottimizzazione dei processi industriali, ha contribuito al significativo miglioramento della marginalità.



I risultati del semestre

I Ricavi Totali consolidati risultano pari a circa 45,1 milioni di euro rispetto a 47,9 milioni del primo semestre 2025. L’andamento riflette principalmente il minore contributo del progetto Dolce Vita, che aveva inciso significativamente sui ricavi del periodo di confronto e la cui fase produttiva più rilevante si è sostanzialmente completata nel corso del 2025. Sul dato del semestre ha inoltre inciso il ritardato avvio dei nuovi programmi produttivi di OMER North America, connesso allo slittamento delle tempistiche dei programmi dei clienti sul mercato statunitense.



L’EBITDA si attesta a 10,2 milioni, in crescita del 12,5% rispetto a 9,1 milioni del primo semestre 2025, con un EBITDA Margin

pari al 22,7%, rispetto al 19,0% del periodo di confronto. I costi complessivi diminuiscono a 34,9 milioni rispetto a 38,8 milioni del primo semestre 2025.



Dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,8 milioni, l’EBIT è pari a 8,4 milioni, in incremento del 19,9% rispetto a 7,0 milioni del primo semestre 2025, con un’incidenza pari al 18,7% sui Ricavi Totali Consolidati.



L’utile del periodo si fissa a 6,1 milioni, in crescita del 37% rispetto a € 4,5 milioni del primo semestre 2025. Il miglioramento riflette sia la positiva evoluzione della gestione operativa sia il miglior risultato della gestione finanziaria, che nel periodo di confronto era stata penalizzata da differenze cambio negative non realizzate riferibili alla controllata americana, connesse all’andamento del dollaro statunitense.



La Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa netta) per circa 33,1 milioni, rispetto a 26,6 milioni al 31 dicembre 2025.



L'outlook



Sotto il profilo finanziario e patrimoniale, la solidità della struttura del Gruppo e la significativa disponibilità di risorse finanziarie consentono di sostenere sia i fabbisogni della gestione corrente sia il programma di investimenti in corso.



Sotto il profilo economico, il Gruppo proseguirà le proprie attività con l’obiettivo di consolidare il positivo andamento operativo registrato nel primo semestre.



Il Gruppo continuerà a presidiare il capitale circolante attraverso l’ottimizzazione degli acquisti e delle scorte e un’attenta gestione dei crediti verso clienti.



Nel secondo semestre 2026 il Gruppo proseguirà nella realizzazione dei progetti già avviati e nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione. Il portafoglio ordini (backlog) al 30 giugno 2026 è pari a circa 142 milioni.



Dal punto di vista degli investimenti, la Capogruppo OMER S.p.A. sarà impegnata nel completamento del plant B e, in particolare, del plant B4.



Le parole dell'AD

Giuseppe Russello, amministratore delegato di OMER, ha commentato: "I risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro modello industriale e devono essere letti anche alla luce della natura del nostro business, caratterizzato da programmi su commessa con orizzonti temporali pluriennali. In questo tipo di attività, i risultati dei singoli periodi intermedi possono essere influenzati dalla diversa fase del ciclo di vita delle commesse: dall’avvio e dalla progressiva industrializzazione dei nuovi programmi fino alla fase di piena

maturità produttiva e al loro successivo completamento".





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