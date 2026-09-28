IPI, perdita sale a 6,2 milioni di euro nonostante la spinta dei ricavi alberghieri

(Teleborsa) - IPI, gruppo specializzato nei servizi immobiliari, ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 23,1 milioni di euro (da 23,9 milioni), con la gestione delle strutture ricettive a 9,5 milioni (+23%). Calano invece le vendite immobiliari (195mila euro da 1,8 milioni) e i servizi immobiliari (8,8 milioni da 9,9 milioni, -11%). L'Ebitda scende a 1,6 milioni da 3,0 milioni, l'Ebit è negativo per 1 milione (contro +1,2 milioni) e la perdita netta sale a 6,2 milioni da 4,8 milioni.



La liquidità è di 36,1 milioni. La posizione finanziaria netta effettiva è negativa per 128,2 milioni (123,8 a fine 2025) e il loan to value sale al 74,8% dal 65,7% di dicembre. Il patrimonio netto scende a 93,2 milioni da 99,6 milioni. Per il secondo semestre il gruppo prevede un risultato in linea con il primo.



Il dg Benedetto: ampliate e diversificate le fonti di finanziamento



"Il collocamento del prestito obbligazionario IPI Spa Tasso Variabile 2026-2033, concluso nel semestre, ha ampliato e diversificato le fonti di finanziamento del Gruppo. Ne esce rafforzata la struttura finanziaria che sostiene i programmi di investimento e le esigenze future di IPI. Il risultato complessivo del semestre matura in una fase di investimenti sul patrimonio immobiliare e riflette l’andamento differenziato delle attività del Gruppo", ha spiegato il direttore generale Paolo Benedetto. "Cresce in modo significativo la gestione alberghiera, che aumenta i ricavi e mantiene una marginalità positiva. Nei servizi immobiliari resta contenuta la redditività, per la forte pressione competitiva che caratterizza alcune linee di attività. Sul patrimonio di proprietà IPI ha proseguito la valorizzazione e la dismissione di alcuni asset e ha fatto avanzare il programma di rigenerazione del Palazzo ex RAI di Torino, in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo e con le tempistiche dei finanziamenti in essere", ha aggiunto.



Per il secondo semestre 2026 il Gruppo prevede un risultato della gestione in linea con l’andamento del primo semestre.







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