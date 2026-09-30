Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un trascurabile -0,09%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26.978,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26.707,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26.616,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)