Milano 10:33
52.066 +0,50%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:33
10.689 +0,49%
Francoforte 10:33
25.448 +0,19%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un trascurabile -0,09%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26.978,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26.707,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26.616,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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