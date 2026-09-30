Milano 10:33
52.066 +0,50%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:33
10.689 +0,49%
Francoforte 10:33
25.448 +0,19%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Ribasso scomposto per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,55% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 87,16. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 92,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 85,25.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```