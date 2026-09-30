Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
La giornata del 29 settembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,08%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 157,373. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 157,245. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 157,203, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)