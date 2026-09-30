Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 29/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (29/09/2026) è stato pari a 2,94 miliardi di euro, dai 2,97 miliardi della seduta precedente.



I volumi scambiati sono passati da 0,31 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,4 miliardi.



A fronte dei 711 titoli trattati, 328 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 333 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 50 azioni del listino italiano.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

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