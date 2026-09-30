Borse europee in ribasso con inflazione in salita nelle principali economie

Oggi il focus è sui tanti dati macro in uscita

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee, Piazza Affari compresa, mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in leggero calo (a parte quello francese, con lo spread OAT-Bund vicino a 130 punti base) e il petrolio è in rialzo.



Oggi sono usciti diversi dati macroeconomici interessanti sulle due sponde dell'oceano. In Italia, l'inflazione armonizzata è salita al 4,1% a/a dal 3,2% di agosto, superando le attese (3,7%) e arrivando al livello più elevato dal 2023. In Germania, i prezzi salgono del 3,3% a/a dal 2,9%, anche in questo caso con un risultato marginalmente superiore alle previsioni. Per quanto riguarda l’attività economica, in Italia, a settembre l'indice di fiducia dei consumatori è sceso a 91,2 da 94,5, mentre l'indice delle imprese è diminuito a 95,9 da 97,0. In controtendenza il settore manifatturiero, la cui fiducia è salita a 91,9 punti da 90,2, sostenuta dal miglioramento degli ordinativi e delle valutazioni sulla produzione



Dagli Stati Uniti sono arrivate indicazioni migliori delle attese: il deflatore PCE di agosto è salito del 3,4% a/a, al di sotto delle attese (3,7%), mentre la componente core è rallentata al 3,0% a/a dal 3,3% previsto: i consumi personali sono aumentati dello 0,9% m/m ad agosto, confermando la resilienza della spesa delle famiglie, mentre il reddito personale è cresciuto dello 0,2% m/m, con un risultato inferiore alle attese; la variazione degli occupati ADP è salita a 90 mila unità a settembre, sopra le attese (75 mila); la stima finale del PIL del secondo trimestre è stata rivista al rialzo al 2,2% annualizzato dall'1,5%, grazie a revisioni positive di consumi, investimenti e spesa pubblica.



Cambi, commodities e tassi



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Nessuna variazione significativa per l' oro , che scambia sui valori della vigilia a 4.180,1 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,44%.



Lo Spread peggiora, toccando i +101 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,57%.



Indici europei



Tra i mercati del Vecchio Continente sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,49%, senza spunti Londra , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e si concentrano le vendite su Parigi , che soffre un calo dello 0,75%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,80% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 54.027 punti, ritracciando dello 0,72%. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,04%).



Migliori e peggiori a Milano



Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+4,21%), Campari (+2,20%), Banca Mediolanum (+2,08%) e Inwit (+1,89%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Generali Assicurazioni , che continua la seduta con -2,09%. Vendite su Banco BPM , che registra un ribasso dell'1,66%. Deludente Intesa Sanpaolo , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Ferrari , che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+8,75%), Technogym (+3,40%), Pharmanutra (+2,64%) e CIR (+2,21%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus , che prosegue le contrattazioni a -8,31%. Seduta negativa per Banco Desio , che mostra una perdita del 3,90%. Sotto pressione Reply , che accusa un calo dell'1,62%. Scivola Banca Ifis , con un netto svantaggio dell'1,51%.

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