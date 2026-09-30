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Italia, Fiducia consumatori in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Fiducia consumatori in settembre
Italia, Fiducia consumatori in settembre pari a 91,2 punti, in calo rispetto al precedente 94,5 punti (la previsione era 94 punti).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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