Grifal: nel semestre ricavi a 19,4 milioni, EBITDA +32,5%

Positivo il Packaging, avviato il piano di efficientamento per Tieng

(Teleborsa) - Grifal , azienda tecnologica al vertice di un gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, registra nel primo semestre ricavi consolidati in crescita del 5,1% raggiungendo 19.382.187 Euro rispetto ai 18.445.764 Euro nel primo semestre 2025, con un Valore della Produzione in calo a 21.353.760 Euro rispetto ai 22.216.334 Euro del corrispondente periodo 2025 (-3,9%).



I minori costi di produzione conseguenti all’efficientamento dei processi e la costante attenzione alla riduzione dei costi fissi, hanno permesso all’Ebitda del Gruppo di crescere ad Euro 2.274.311, più 32,5% rispetto ad Euro 1.716.114 al 30 giugno 2025, con un Ebitda Margin dell’11,7%, anch’esso in crescita di 2,4 punti percentuali rispetto al 9,3% del corrispondente periodo 2025.



Migliora l’EBIT di Gruppo che si attesta ad Euro 241.760 rispetto a quanto registrato nel primo semestre 2025 (negativo per Euro -365.193), dopo aver spesato ammortamenti e accantonamenti per Euro 2.032.551 (Euro 2.081.307 al 30 Giugno 2025).

Il Risultato Netto Consolidato è negativo per Euro -587.145, in miglioramento rispetto al risultato negativo per Euro -868.788 al 30 Giugno 2025, dopo oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e passività finanziarie per Euro 941.158 (Euro 752.154 al 30 Giugno 2025) ed imposte per Euro 112.254 (Euro 248.559 al 30 giugno 2025).



La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2026 (indebitamento netto) è pari ad Euro 27.988.623, in aumento di 0,8 Milioni di Euro rispetto al 31 Dicembre 2025 (Euro 27.169.916, debito netto), dopo aver effettuato investimenti nel primo semestre per circa 1,4 Milioni, in netto calo rispetto ai 3,3 Milioni al 30 Giugno 2025 e riconducibili prevalentemente ai progetti di sviluppo in corso.



Gritti: "Packaging in crescita, avanti con il rilancio del Gruppo"

A margine della riunione il Presidente e Amministratore Delegato di Grifal Spa Fabio Gritti, ha commentato: "Il primo semestre 2026 mostra i primi risultati concreti del percorso di rilancio avviato dal Gruppo. L’Area Packaging (Grifal S.p.A. insieme alla controllata rumena Grifal Europe S.r.l.) ha registrato una crescita dei ricavi e un deciso recupero della marginalità, tornando a un risultato netto positivo, a riprova dell’efficacia delle iniziative avviate sul piano commerciale e industriale. La performance consolidata è stata invece condizionata dall’andamento della controllata Tieng S.r.l., sulla quale hanno inciso lo slittamento temporale di importanti ordini e una struttura dei costi che, nel semestre, non rifletteva ancora gli interventi di efficientamento. Su questo fronte abbiamo agito con decisione: le misure adottate nei primi mesi dell’anno stanno già producendo i loro effetti e, a regime dal 2027, ridurranno strutturalmente il costo del personale di circa Euro 1,16 milioni su base annua, con pieno effetto a regime a decorrere dal 1° gennaio 2027 (e primi benefici parziali già a partire dal secondo semestre 2026), rendendo Tieng S.r.l. strutturalmente più efficiente e adeguata agli attuali livelli di attività.

Il terzo trimestre conferma l’andamento positivo del primo semestre in termini di ricavi e marginalità, con prospettive molto favorevoli anche per l’ultimo trimestre, nel quale Tieng S.r.l. potrà iniziare a raccogliere i risultati dell’attività commerciale svolta nel corso dell’anno, realizzando le vendite relative agli ordini acquisiti.

Nel packaging continueremo a concentrare le risorse sui clienti e sui progetti con maggiore potenziale di sviluppo, replicabilità e marginalità, facendo leva sui nostri materiali proprietari cArtù®, cushionPaper e tissuePack. L’attuazione del Regolamento (UE) 2025/40 e le politiche ESG dei clienti stanno favorendo la sostituzione dei materiali plastici espansi e dei protettivi tradizionali con soluzioni a base carta leggere e riciclabili: è il mercato per il quale abbiamo costruito la nostra offerta.

Nell’Area Macchine proseguiamo il percorso di riequilibrio per renderla pienamente funzionale alla strategia del Gruppo. Tieng S.r.l., resta il nostro centro di competenza per le tecnologie di ondulazione e trasformazione dei materiali proprietari: non soltanto vendita di macchinari a terzi, ma presidio delle tecnologie critiche, supporto alla crescita del packaging e ai partner industriali, e sviluppo di soluzioni impiantistiche coerenti con il nostro modello 'glocale'".



Rilancio del Gruppo, focus su Packaging e riequilibrio dell’area Macchine

Nel corso del 2026 il Gruppo ha avviato una fase di rilancio industriale e commerciale che si sviluppa lungo due direttrici: da un lato il rafforzamento dell’area packaging, che rappresenta il perno industriale e commerciale del Gruppo; dall’altro il progressivo riequilibrio dell’area macchine, maggiormente esposta alla ciclicità degli investimenti industriali ma strategica per il presidio delle tecnologie proprietarie e per il supporto al modello di sviluppo internazionale. Tale fase di rilancio si basa inoltre sull’ottimizzazione dei costi,

sull’integrazione operativa tra le società del Gruppo e su un più deciso orientamento alla generazione di cassa.

Per quanto riguarda l’area packaging, le azioni in corso sono orientate a rafforzare la capacità del Gruppo di intercettare la domanda di soluzioni sostenibili, leggere e riciclabili, facendo leva sui materiali proprietari cArtù®, cushionPaper e tissuePack. Il miglioramento dei risultati della Capogruppo nel primo semestre 2026, in termini di crescita dei ricavi e di recupero della marginalità, conferma la validità delle iniziative avviate sul piano commerciale e industriale. Il Gruppo intende proseguire in questa direzione, concentrando le risorse

sui clienti e sui progetti caratterizzati da maggiore potenziale di sviluppo, replicabilità e marginalità, con particolare attenzione ai settori nei quali l’evoluzione normativa e le politiche ESG dei clienti favoriscono la sostituzione di materiali tradizionali con soluzioni a base carta.



L’attuazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, unitamente alla crescente attenzione di clienti e filiere produttive verso imballaggi riciclabili, progettati secondo criteri di riduzione del peso e del volume e coerenti con i principi dell’economia circolare, costituisce un ulteriore fattore di sostegno alla proposta del Gruppo. In tale scenario, cArtù® si propone come alternativa ai materiali protettivi tradizionali e ai materiali plastici espansi in numerose applicazioni industriali, mentre cushionPaper

e tissuePack ampliano la gamma di soluzioni a base carta per riempimento, protezione e bloccaggio, rafforzando la capacità del Gruppo di rispondere a esigenze diverse del mercato packaging.



Sul fronte dell’area macchine, il Gruppo sta perseguendo un percorso di riequilibrio volto a renderla maggiormente funzionale alla strategia complessiva. Tieng S.r.l., attraverso Grifal Technologies, mantiene un ruolo centrale quale centro di competenza per la progettazione, l’industrializzazione e il miglioramento continuo delle tecnologie di ondulazione e trasformazione dei materiali proprietari. L’obiettivo non è limitato alla vendita di macchinari a terzi, ma comprende il presidio delle tecnologie critiche, il supporto alla crescita

dell’area packaging, l’assistenza ai partner industriali e lo sviluppo di soluzioni impiantistiche coerenti con il modello “glocale” del Gruppo.



Sulla base delle previsioni contenute nel Piano 2026-2030 e dell’andamento gestionale per i mesi successivi al 30 giugno 2026, il Gruppo ritiene che il 2026 possa rappresentare un esercizio di progressivo rafforzamento e di costruzione delle condizioni per una crescita più solida e sostenibile. L’andamento del terzo trimestre conferma la consistenza del percorso intrapreso e rafforza la fiducia degli amministratori nella capacità del Gruppo di proseguire nel recupero di redditività e nella generazione di cassa. Le iniziative di contenimento dei costi, la maggiore selettività commerciale, il rafforzamento delle aree vendite, l’integrazione operativa tra packaging e tecnologie e le azioni avviate per il riallineamento del profilo finanziario stanno producendo effetti coerenti con gli obiettivi di Piano. In particolare, il rilancio dell’area packaging e il riequilibrio dell’area macchine consentono di affrontare la seconda parte dell’esercizio con una struttura più focalizzata e prospettive operative più favorevoli. Gli amministratori, sulla base della solidità delle azioni organizzative

intraprese, dei risultati conseguiti nel primo semestre 2026, dell’andamento del terzo trimestre, ritengono ragionevole attendersi un esito positivo delle iniziative avviate per la rimodulazione dell’indebitamento in tempi compatibili con le esigenze del Gruppo.

Condividi

```