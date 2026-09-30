KME, ricavi a 1,09 miliardi nel semestre. Avviata IPO a Francoforte per Cunova

(Teleborsa) - KME Group , holding industriale quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei laminati in rame e leghe, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi in crescita del 7,4% a 1.086,9 milioni di euro, un EBITDA gestionale in calo a 32,4 milioni e un risultato netto gestionale positivo per 91,4 milioni, rispetto ai -31,6 milioni del primo semestre 2025.



Il risultato riflette la plusvalenza legata all'operazione Cunova, eseguita il 10 luglio e quindi non ancora rilevata nei conti contabili: secondo i principi IFRS il risultato netto consolidato è infatti negativo per 34,7 milioni. Per quanto riguarda Cunova, il gruppo ha avviato un processo di IPO per quotare la nuova entità combinata alla Borsa di Francoforte, con possibile debutto a inizio novembre.



I risultati



I ricavi di vendita si sono attestati a 1.086,9 milioni di euro, rispetto ai 1.012,4 milioni del primo semestre 2025. Al netto del costo delle materie prime, i ricavi sono però scesi del 9,3% a 269,6 milioni (297,1 milioni), per l'incertezza geopolitica, il rallentamento dell'economia e i prezzi elevati dell'energia.



L'EBITDA gestionale è pari a 32,4 milioni di euro, contro i 50,8 milioni dell'anno precedente, con un margine sui ricavi netti sceso dal 17,1% al 12%. In ottica IFRS l'EBITDA è di 47,6 milioni. L'EBIT gestionale è sceso a 7,6 milioni (27,9 milioni), mentre il risultato netto gestionale di 91,4 milioni include componenti non ricorrenti positive per 132,9 milioni, tra cui il plusvalore di 155,1 milioni generato dall'operazione Cunova e la plusvalenza di 6,9 milioni sulla cessione di Culti Milano.



La posizione finanziaria netta riclassificata, prima delle valutazioni IFRS, è pari a 321 milioni di euro, rispetto ai 331,6 milioni di fine 2025, mentre l'indebitamento finanziario netto secondo gli orientamenti ESMA, comprensivo di IFRS 16, è pari a 518,9 milioni (570,4 milioni).



L'outlook



L'evoluzione della gestione sarà legata all'andamento della domanda nei settori di riferimento di KME e alla dinamica macroeconomica. Resta aperta la possibilità di valorizzare attività non core del settore rame attraverso dismissioni, che potrebbero ridurre l'indebitamento. Sul fronte straordinario, il closing delle operazioni Cunova, con Apollo e Paragon, ha già generato incassi per 78,5 milioni e punta a creare un operatore integrato nei prodotti speciali in rame "mission critical", compresa l'attività aerospaziale. Il processo di IPO a Francoforte dovrebbe completare il percorso autorizzativo a fine ottobre, con possibile inizio delle negoziazioni a inizio novembre.

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