RETI: valore della produzione in crescita, migliora l’indebitamento

(Teleborsa) - Reti
, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, ha chiuso il primo semestre con valore della Produzione e Indebitamento Finanziario Netto in miglioramento.Principali risultati al 30 giugno 2026
Il Valore della Produzione
è pari a 17,98 milioni di euro, +7,5% rispetto a 16,73 milioni di euro nel 1H 2025. In particolare, la linea IT Solutions si conferma la principale linea di business di Reti, con un’incidenza del 47,7% sui ricavi complessivi del primo semestre 2026, con ricavi pari a 8,51 milioni di euro (-16,2% rispetto a 10,16 milioni di euro nel 1H 2025). Seguono le linee Managed Service Provider, con un contributo per il semestre 2026 pari a circa 4,40 milioni di euro (+113,9% vs 2,06 milioni del 1H 2025), e Business Consulting, la quale ha raggiunto un risultato pari a 1,48 milioni di euro (-15,0% vs 1,74 milioni del 1H 2025). La linea di Ricavi accessori derivanti dalla rivendita di hardware e software risulta in crescita, con ricavi pari a 3,46 milioni di euro (+25,1% vs 2,77 milioni di euro nel 1H 2025).
L’EBITDA
è pari a 1,65 milioni di euro, in diminuzione del 2,8% rispetto a 1,70 milioni di euro nel 1H 2025, con una marginalità che passa da 10,17% del primo semestre 2025 a 9,20%. I risultati positivi ottenuti in termini di volumi di affari sono frutto del consolidamento delle attività presso i clienti storici e dell’ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sostenuti anche dall’incremento dell’organico e dal rafforzamento delle competenze interne.
L’EBIT
è pari a 1,22 milioni di euro, in diminuzione del 1,9% rispetto a 1,24 milioni di euro nel 1H 2025, dopo ammortamenti per 437 migliaia di euro (in riduzione rispetto a 460 migliaia di euro nel 1H 2025).
L’Utile ante imposte
è pari a 1,08 milioni di euro, in diminuzione del 4,1% rispetto a 1,13 milioni di euro nel 1H 2025. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 89 migliaia di euro, composto principalmente da oneri finanziari derivanti da debiti bancari, in riduzione rispetto a 95 migliaia di euro nel 1H 2025.
L’Utile Netto
di periodo è pari a 0,75 milioni di euro, in diminuzione del 3,6% rispetto a 0,78 milioni di euro nel 1H 2025, dopo imposte per 329 migliaia di euro (347 migliaia di euro nel 1H 2025). L’Indebitamento Finanziario Netto
, in miglioramento rispetto al valore di fine 2025, è pari a 3,51 milioni di euro (3,92 milioni di euro al 31 dicembre 2025) con disponibilità liquide totali che ammontano a 1,57 milioni di euro (2,51 milioni di euro al 31 dicembre 2025). Lucioni e Camagna: "Cybersecurity e AI driver della crescita digitale"
Michele Lucioni, Amministratore Delegato e Direttore Generale, insieme a Federica Camagna, Amministratore Delegato e CFO di Reti: “Il 2026 conferma il ruolo centrale della digitalizzazione nella ridefinizione di modelli organizzativi, processi operativi e modalità di erogazione dei servizi. In particolare, cybersecurity e Intelligenza Artificiale restano i principali driver di sviluppo del mercato digitale, delineando una progressiva transizione verso modelli digital first. In questo scenario, grazie alla solidità delle partnership, alle competenze dei professionisti e a una visione strategica orientata all'innovazione, Reti continua a perseguire l’obiettivo di rendere l'innovazione tecnologica sempre più accessibile, diffusa e sostenibile, affinché la trasformazione digitale comporti anche una trasformazione economica, sociale e produttiva per le organizzazioni e la comunità. Questo approccio ci ha permesso di proseguire con continuità il percorso di crescita e di consolidare il posizionamento della Società nel panorama dell’Information Technology. Nel corso del primo semestre abbiamo intensificato le attività di aggiornamento e confronto sui trend tecnologici emergenti, promuovendo momenti di dialogo in collaborazione con partner, clienti ed esperti del settore, attraverso eventi, webinar e iniziative per approfondire le sfide e le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica. È stato inoltre rafforzato il nostro sostegno all'ecosistema dell'innovazione aderendo come partner a Boost Your Ideas, iniziativa finalizzata a sostenere la nascita e la crescita di startup ad alto contenuto innovativo, e rinnovando la nostra partecipazione agli Osservatori del Politecnico di Milano. L'innovazione, tuttavia, non può prescindere dalle persone e dal talento dei futuri professionisti. Per questo continuiamo ad investire nella formazione e nello sviluppo delle nuove generazioni attraverso iniziative come ITS Incom e Reti 4School, creando un ponte tra imprese, territorio e sistema educativo. I risultati raggiunti nel primo semestre testimoniano l’impegno quotidiano dell’intera organizzazione e la validità della strategia in essere. In un contesto internazionale in continua evoluzione, abbiamo affrontato questa nuova fase valorizzando quanto costruito negli anni e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, anche in un momento di profondo cambiamento organizzativo, a seguito dell'improvvisa scomparsa del fondatore Bruno Paneghini a novembre 2025. Insieme, continueremo a consolidare i progetti realizzati, accelerare il percorso di innovazione, valorizzare le nostre persone e creare nuove opportunità di crescita sostenibile".Evoluzione prevedibile della gestione
Reti continuerà a cogliere le opportunità offerte dal mercato e a presidiare la dinamicità dei Digital Enabler e Transformer, confermando la propria centralità nel panorama dell’innovazione digitale nazionale.
Le relazioni costruite nel tempo con partner nazionali e internazionali, il dialogo continuo con gli stakeholder e la costante valorizzazione delle persone e dei talenti consentono alla Società di rispondere prontamente all’evoluzione del settore IT e alla crescente domanda di innovazione del business.
La valorizzazione del Piano Welfare, il potenziamento delle iniziative di business e culturali, l’evoluzione organizzativa alimentano costantemente l’ecosistema aziendale fondato sui propri valori: innovazione, collaborazione e centralità della persona.
Il rafforzamento del team e gli investimenti in formazione tecnologica e manageriale sono alcuni degli elementi centrali della strategia aziendale. Entro la fine dell’anno, la Società prevede di erogare 12.000 ore di formazione e di accogliere 11 professionisti certificati e 7 diplomati provenienti dai Corsi ITS Incom.
Guardando al futuro, Reti continuerà a perseguire un modello di “IT sostenibile”, orientato alla creazione di valore condiviso e benefici sul piano economico, ambientale e sociale.
Sulla base delle prospettive attuali e in assenza di elementi di incertezza rilevanti sulla continuità aziendale, Reti guarda con fiducia al secondo semestre e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.