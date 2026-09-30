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RETI: valore della produzione in crescita, migliora l’indebitamento

Finanza
RETI: valore della produzione in crescita, migliora l’indebitamento
(Teleborsa) - Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, ha chiuso il primo semestre con valore della Produzione e Indebitamento Finanziario Netto in miglioramento.

Principali risultati al 30 giugno 2026
Il Valore della Produzione è pari a 17,98 milioni di euro, +7,5% rispetto a 16,73 milioni di euro nel 1H 2025. In particolare, la linea IT Solutions si conferma la principale linea di business di Reti, con un’incidenza del 47,7% sui ricavi complessivi del primo semestre 2026, con ricavi pari a 8,51 milioni di euro (-16,2% rispetto a 10,16 milioni di euro nel 1H 2025). Seguono le linee Managed Service Provider, con un contributo per il semestre 2026 pari a circa 4,40 milioni di euro (+113,9% vs 2,06 milioni del 1H 2025), e Business Consulting, la quale ha raggiunto un risultato pari a 1,48 milioni di euro (-15,0% vs 1,74 milioni del 1H 2025). La linea di Ricavi accessori derivanti dalla rivendita di hardware e software risulta in crescita, con ricavi pari a 3,46 milioni di euro (+25,1% vs 2,77 milioni di euro nel 1H 2025).
L’EBITDA è pari a 1,65 milioni di euro, in diminuzione del 2,8% rispetto a 1,70 milioni di euro nel 1H 2025, con una marginalità che passa da 10,17% del primo semestre 2025 a 9,20%. I risultati positivi ottenuti in termini di volumi di affari sono frutto del consolidamento delle attività presso i clienti storici e dell’ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sostenuti anche dall’incremento dell’organico e dal rafforzamento delle competenze interne.
L’EBIT è pari a 1,22 milioni di euro, in diminuzione del 1,9% rispetto a 1,24 milioni di euro nel 1H 2025, dopo ammortamenti per 437 migliaia di euro (in riduzione rispetto a 460 migliaia di euro nel 1H 2025).
L’Utile ante imposte è pari a 1,08 milioni di euro, in diminuzione del 4,1% rispetto a 1,13 milioni di euro nel 1H 2025. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 89 migliaia di euro, composto principalmente da oneri finanziari derivanti da debiti bancari, in riduzione rispetto a 95 migliaia di euro nel 1H 2025.
L’Utile Netto di periodo è pari a 0,75 milioni di euro, in diminuzione del 3,6% rispetto a 0,78 milioni di euro nel 1H 2025, dopo imposte per 329 migliaia di euro (347 migliaia di euro nel 1H 2025).
L’Indebitamento Finanziario Netto, in miglioramento rispetto al valore di fine 2025, è pari a 3,51 milioni di euro (3,92 milioni di euro al 31 dicembre 2025) con disponibilità liquide totali che ammontano a 1,57 milioni di euro (2,51 milioni di euro al 31 dicembre 2025).

Lucioni e Camagna: "Cybersecurity e AI driver della crescita digitale"
Michele Lucioni, Amministratore Delegato e Direttore Generale, insieme a Federica Camagna, Amministratore Delegato e CFO di Reti: “Il 2026 conferma il ruolo centrale della digitalizzazione nella ridefinizione di modelli organizzativi, processi operativi e modalità di erogazione dei servizi. In particolare, cybersecurity e Intelligenza Artificiale restano i principali driver di sviluppo del mercato digitale, delineando una progressiva transizione verso modelli digital first. In questo scenario, grazie alla solidità delle partnership, alle competenze dei professionisti e a una visione strategica orientata all'innovazione, Reti continua a perseguire l’obiettivo di rendere l'innovazione tecnologica sempre più accessibile, diffusa e sostenibile, affinché la trasformazione digitale comporti anche una trasformazione economica, sociale e produttiva per le organizzazioni e la comunità. Questo approccio ci ha permesso di proseguire con continuità il percorso di crescita e di consolidare il posizionamento della Società nel panorama dell’Information Technology. Nel corso del primo semestre abbiamo intensificato le attività di aggiornamento e confronto sui trend tecnologici emergenti, promuovendo momenti di dialogo in collaborazione con partner, clienti ed esperti del settore, attraverso eventi, webinar e iniziative per approfondire le sfide e le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica. È stato inoltre rafforzato il nostro sostegno all'ecosistema dell'innovazione aderendo come partner a Boost Your Ideas, iniziativa finalizzata a sostenere la nascita e la crescita di startup ad alto contenuto innovativo, e rinnovando la nostra partecipazione agli Osservatori del Politecnico di Milano. L'innovazione, tuttavia, non può prescindere dalle persone e dal talento dei futuri professionisti. Per questo continuiamo ad investire nella formazione e nello sviluppo delle nuove generazioni attraverso iniziative come ITS Incom e Reti 4School, creando un ponte tra imprese, territorio e sistema educativo. I risultati raggiunti nel primo semestre testimoniano l’impegno quotidiano dell’intera organizzazione e la validità della strategia in essere. In un contesto internazionale in continua evoluzione, abbiamo affrontato questa nuova fase valorizzando quanto costruito negli anni e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, anche in un momento di profondo cambiamento organizzativo, a seguito dell'improvvisa scomparsa del fondatore Bruno Paneghini a novembre 2025. Insieme, continueremo a consolidare i progetti realizzati, accelerare il percorso di innovazione, valorizzare le nostre persone e creare nuove opportunità di crescita sostenibile".

Evoluzione prevedibile della gestione
Reti continuerà a cogliere le opportunità offerte dal mercato e a presidiare la dinamicità dei Digital Enabler e Transformer, confermando la propria centralità nel panorama dell’innovazione digitale nazionale.
Le relazioni costruite nel tempo con partner nazionali e internazionali, il dialogo continuo con gli stakeholder e la costante valorizzazione delle persone e dei talenti consentono alla Società di rispondere prontamente all’evoluzione del settore IT e alla crescente domanda di innovazione del business.
La valorizzazione del Piano Welfare, il potenziamento delle iniziative di business e culturali, l’evoluzione organizzativa alimentano costantemente l’ecosistema aziendale fondato sui propri valori: innovazione, collaborazione e centralità della persona.
Il rafforzamento del team e gli investimenti in formazione tecnologica e manageriale sono alcuni degli elementi centrali della strategia aziendale. Entro la fine dell’anno, la Società prevede di erogare 12.000 ore di formazione e di accogliere 11 professionisti certificati e 7 diplomati provenienti dai Corsi ITS Incom.
Guardando al futuro, Reti continuerà a perseguire un modello di “IT sostenibile”, orientato alla creazione di valore condiviso e benefici sul piano economico, ambientale e sociale.
Sulla base delle prospettive attuali e in assenza di elementi di incertezza rilevanti sulla continuità aziendale, Reti guarda con fiducia al secondo semestre e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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