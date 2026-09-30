Vivenda, valore della produzione in calo del 15% ma torna l'utile nel semestre

(Teleborsa) - Vivenda , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'Out Of Home e Digital Out Of Home Advertising con un modello di business basato sui restauri sponsorizzati a costo zero, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi stabili a 7,4 milioni di euro e un valore della produzione in calo del 15,3% a 7,4 milioni, dagli 8,8 milioni dello stesso periodo del 2025. L'EBITDA è tornato positivo per 0,65 milioni e l'utile netto si è attestato a 0,14 milioni, rispetto alla perdita di 1,19 milioni di un anno prima. Il miglioramento dei margini riflette soprattutto la riduzione dei costi legati agli impianti, in un semestre penalizzato dalle tensioni in Medio Oriente, che hanno indotto molti inserzionisti a rinviare o congelare i budget pubblicitari.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 7,4 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2025. La service line OOH Advertising, core business del gruppo, ha contribuito per 5,6 milioni, pari al 76% del totale, seguita dalle attività di Architecture con 1,4 milioni (19%) e dalla Legal & Financial Advertising con 0,4 milioni (5%). Il valore della produzione è sceso del 15,3% a 7,4 milioni, per l'assenza della variazione delle rimanenze registrata un anno prima.



L'EBITDA è positivo per 0,65 milioni di euro, rispetto a un dato negativo di 1,32 milioni, con un margine dell'8,8%, grazie soprattutto al dimezzamento dei costi per godimento di beni di terzi, legati al numero di impianti contrattualizzati: nel 2025 questi costi riguardavano un numero maggiore di impianti, non compensati da adeguati volumi di vendita a causa dei ritardi legati al Giubileo di Roma. L'EBIT è tornato positivo per 0,41 milioni (vs -1,46 milioni), mentre il risultato netto si è attestato a 0,14 milioni (-1,19 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è salito a 7,7 milioni di euro, rispetto ai 7,2 milioni di fine 2025, per l'accensione di nuove linee di credito a lungo termine a supporto dello sviluppo commerciale, in parte compensata dall'aumento della liquidità.



Il commento del Presidente



"Il primo semestre del 2026 ha rappresentato una fase complessa, ma al contempo fondamentale, per il percorso di sviluppo del nostro Gruppo - ha dichiarato Luca Giuseppe Maurogiovanni, Presidente di Vivenda - Abbiamo implementato la nostra struttura commerciale attraverso il rafforzamento dell'ufficio operativo a Roma e l'apertura del nuovo ufficio commerciale a Milano, con l'obiettivo di rafforzare i rapporti diretti con la clientela, avviare rapporti con i principali centri media ed agenzie nazionali ed internazionali, favorendo così la vendita diretta degli spazi pubblicitari. Tali riscontri ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi mesi, con l'obiettivo di iniziare a registrare i primi effetti positivi di queste attività già nei primi mesi del 2027. Allo stesso tempo abbiamo avviato positivamente le vendite sul mercato spagnolo con l'avvio dei primi cantieri anche in aree di particolare prestigio come Passeig de Gracia, a pochi passi dalla Casa Batlló. Negli UAE gli effetti della crisi mediorientale hanno rallentato lo sviluppo della start up a Dubai, per il primo semestre. Contemporaneamente, dal mese di settembre, si registra una ripresa di interesse da parte dei clienti verso il mercato pubblicitario locale".



L'outlook



Per il secondo semestre il gruppo prevede un progressivo miglioramento delle performance operative, pur mantenendo un approccio prudente. L'attenzione sarà rivolta al potenziamento della struttura commerciale e al consolidamento dei rapporti con i principali centri media, con effetti positivi sulle vendite di spazi pubblicitari attesi nella seconda parte dell'anno e nel 2027. Proseguirà inoltre lo sviluppo sui mercati internazionali, in particolare in Spagna, dove la controllata locale ha registrato le prime prenotazioni, e negli Emirati Arabi Uniti.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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