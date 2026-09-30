UCapital24: EBITDA +44% nel semestre, forte riduzione della perdita

(Teleborsa) - UCapital24
, società tecnologica altamente innovativa nel settore Fintech, Media e Intelligenza Artificiale, ha registrato nel primo semestre ricavi
delle vendite pari a Euro 1.040 migliaia a fronte di Euro 1.037 migliaia del primo semestre 2025. Essi derivano per la quasi totalità dalla vendita di servizi B2B Fintech.
L’EBITDA
, pari a Euro 194 migliaia, a fronte di Euro 135 migliaia del IH2025, esprime un miglioramento imputabile soprattutto all’incremento degli Atri ricavi per circa 50 migliaia di euro mentre, i costi operativi presentano valori complessivamente in linea con quelli sostenuti nello stesso periodo di raffronto 2025. L’EITDA Margin passa dal 13% del primo semestre 2025 al 18% del primo
semestre 2026. Perdita netta pari a Euro 131 migliaia (rispetto a una perdita netta di Euro 291 migliaia del 1H2025)
La Posizione Finanziaria Netta
al 30 giugno 2026 esprime indebitamento per circa 23 miglia di euro rispetto ad un indebitamento netto di Euro 586 migliaia al 31 dicembre 2025.Continuità aziendale
Gli Amministratori dell’Emittente, sulla base delle analisi prospettiche predisposte con riferimento ai prossimi dodici mesi, ritengono appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, tenuto conto delle previsioni economico-finanziarie della Società, delle risorse disponibili e del supporto finanziario del socio di maggioranza UCapital Ltd, il quale, coerentemente con quanto già fatto storicamente, ha manifestato irrevocabilmente la propria intenzione di continuare a supportare la Società anche in prospettiva futura. A tale riguardo si informa che, in data 30 giugno 2026, ai fini di sostenere finanziariamente l’Emittente, UCapital Ltd ha irrevocabilmente rinunciato al rimborso di Euro 1,2 milioni classificati originariamente tra i debiti verso società controllanti. Tale rinuncia è stata
contabilizzata in un’apposita voce del patrimonio netto. Si conferma altresì il supporto strategico e finanziario dell'azionista di riferimento anche nel secondo semestre 2026, che ha rinnovato la propria disponibilità a garantire le risorse necessarie per l'attuazione del piano di sviluppo. Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del primo semestre 2026, UCapital24 ha completato una fondamentale fase di ristrutturazione strategica e tecnologica. L’accentramento delle attività riservate nella consociata UCapital Asset Management LLP, regolamentata da FCA e CONSOB, consente ora alla Società di focalizzarsi con la massima scalabilità sul proprio ruolo di editore media, provider fintech e gestore del marketplace globale. A seguito del rilascio, avvenuto nel corso dell’estate 2026, della versione web della nuova piattaforma ucapital.com (polo digitale integrato con l'infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria del Gruppo), il secondo semestre segna per la Società il passaggio dalla fase di sviluppo tecnologico a quella di crescita e monetizzazione
. In questo contesto, le linee guida strategiche per il prosieguo dell'esercizio si concentrano sul completamento dell'offerta digitale, che vedrà entro il quarto trimestre del 2026 il rilascio della versione mobile tramite App. Parallelamente, la Società è focalizzata sullo sviluppo del business e sulla progressiva attivazione a regime dei ricavi derivanti dalle licenze premium, dai servizi media ed editoriali, dalla raccolta pubblicitaria e dalle commissioni generate dalle transazioni sul marketplace.
Contestualmente, la Società proseguirà lo sviluppo dei processi di business desk e lead generation per favorire contatti qualificati tra aziende, investitori e professionisti, a supporto sia dei servizi offerti dagli utenti tramite il marketplace, sia delle sinergie con le attività di capital market.
Guardando al primo semestre del 2027, la Società pone quale obiettivo primario il consolidamento della base di utenti attivi e l'avvio di flussi commerciali costanti tra operatori economici nelle aree geografiche target del Nord America, del Nord Europa e del Middle East.