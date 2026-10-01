RT&L, Integrae taglia il prezzo obiettivo e conferma il Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha ridotto il target price sul titolo RT&L
a 4,30 euro, dal percedente 4,50 euro, e mantenuto al contempo la raccomandazione Buy.I risultati
L'aggiornamento giunge a valle della semestrale che ha mostrato un valore della produzione di 6,24 milioni e ricavi per 6,15 milioni, con il Customs Brokerage confermato quale principale pilastro del Gruppo. L’EBITDA si è attestato a 1,00 milione, con un EBITDA margin del 16,1%, condizionato dai costi di start-up di Olitrans e dai maggiori costi di struttura post-quotazione. Dopo 0,46 milioni di ammortamenti e accantonamenti, prevalentemente relativi all’avviamento di P&A Spedizioni, l’EBIT è risultato pari a 0,54 milioni, con un EBIT margin dell’8,6%, mentre il Net Income si è attestato a 0,35 milioni. La NFP è ulteriormente migliorata, attestandosi cash positive per 5,59 milioni rispetto a 5,30 milioni a fine 2025, grazie soprattutto alla generazione di cassa del Customs Brokerage, nonostante l’assorbimento
temporaneo di circolante legato all’avvio di Olitrans.
Dopo la chiusura del semestre, RT&L ha perfezionato
il reverse take-over del Gruppo LandS, acquisendone il 100%: un’operazione che amplia significativamente scala e copertura territoriale, rafforza il peso del Customs Brokerage e rende più ricorrente e prevedibile la generazione di cassa.Le nuove stime
Alla luce della semestrale e dell’acquisizione di LandS, Integrae SIM ha modificato le stime per gli anni a venire, recependo il significativo ampliamento del perimetro e il conseguente cambiamento del profilo industriale del Gruppo. Al significativo incremento dimensionale del Gruppo non corrisponde nel breve periodo un aumento proporzionale dell’EBITDA, per effetto sia del mutato business mix sia della diversa struttura operativa del nuovo perimetro.
In particolare, per il FY26 gli analisti si attendono un valore della produzione pari a 18,00 milioni e un EBITDA di 3,20 milioni, corrispondente a un EBITDA margin del 17,8%. Per gli anni successivi, il valore della produzione dovrebbe raggiungere i 32,00 milioni
nel FY28 (CAGR 25A-28E: 44,4%), con EBITDA pari a 5,60 milioni e un EBITDA margin del 17,3%. A livello patrimoniale, dopo aver recepito gli effetti finanziari dell’acquisizione, la PFN è vista a 0,80 milioni di debito nel FY26E, per poi tornare cash positive per 2,80 milioni nel FY27 e raggiungere 6,70 milioni a fine periodo previsionale.