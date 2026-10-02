Il certificato UniCredit sulle big di Borsa: maxi premio 13,65% e barriera 60%

Unicredit



Identikit dello strumento



Protezione e rendimento

Durata e possibile scadenza anticipata



I quattro sottostanti

Banca Monte dei Paschi di Siena è il titolo più ciclico e, al tempo stesso, il più trasformato. Il gruppo ha chiuso il primo semestre 2026 con un utile netto superiore a 1,1 miliardi di euro, in crescita del 25,3%, e con 610 milioni nel secondo trimestre (+27,3%; i ricavi semestrali hanno raggiunto 4.024 milioni (+4,1%) con cost/income al 43%. Il Cet1 ratio si colloca al 15,9%, tra i più elevati del settore, e il gruppo ha confermato per il 2026 un utile ante imposte sopra 3,5 miliardi. Il driver principale resta l'integrazione di Mediobanca: nel secondo trimestre Piazzetta Cuccia ha contribuito per 925 milioni ai ricavi di gruppo e per 456 milioni al risultato operativo netto, dopo un semestre chiuso con ricavi a 1,948 miliardi (+6%) e utile netto a 711 milioni (+6%), con Rote al 14,9%. Il rischio idiosincratico è quello dell'esecuzione della fusione, attesa nel quarto trimestre. Oggi il titolo tratta a 11,82 euro (-0,84%).

Enel

Eni

Intesa Sanpaolo



Scenari a scadenza



Profilo fiscale e riepilogo

(Teleborsa) - Il certificato dicon ISIN DE000UR34ND3 arriva sul mercato in una fase in cui ile la. Il Consiglio direttivo della Bce ha innalzato di 25 punti base i tre tassi di riferimento, portandoli rispettivamente al 2,50%, al 2,65% e al 2,90% con effetto dal 16 settembre 2026, mentre le nuove proiezioni indicano un'inflazione media al 3% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al 2,1% nel 2028, con crescita allo 0,9%, all'1,4% e all'1,5%."L'inflazione è destinata a rimanere ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato", ha dichiarato la presidente Christine Lagarde, e i mercati swap prezzano già un ulteriore rialzo da 25 punti base entro fine anno. Per Ulrike Kastens, Senior Economist di DWS, "le prospettive economiche per il 2026 e il 2027 continuano a migliorare", pur con proiezioni d'inflazione riviste al rialzo per il 2027-2028[20].la pressione si è scaricata sui rendimenti: loil 29 settembre, in rialzo di 3,5 punti, con il, ai massimi da novembre 2023 . Nella seduta del 30 settembre il differenziale spread BTP-Bund oscilla intorno a 100,8 punti base, mentre il FTSE MIB cede lo 0,57% a 51.509 punti dopo aver toccato un massimo intraday di 52.213.È il contesto in cui un, avente come sottostanti, trova la propria ragione commerciale: premi elevati pagati dalla volatilità implicita e dai tassi, in cambio dell'assunzione di rischio azionario.Si tratta di uncon, emesso da UniCredit e negoziato sul segmento Cert-X di EuroTLX (Borsa Italiana), con valore nominale di 100 euro. Il paniere è composto da, conpagato il 22 ottobre 2026, premi mensili dello 0,10%,e scadenza fissata al 20 settembre 2029; la durata complessiva è di 36 mesi.: tutte le condizioni sono verificate sul titolo con la performance peggiore rispetto al proprio valore iniziale.La struttura concentra quasi tutto il rendimento potenziale nella prima osservazione. In quella data si guarda al titolo peggiore del paniere:, il certificato paga il, pari nel caso specifico al 13,65% del nominale. Imensile lordo, sono invece condizionati a una, livello che coincide con quello previsto per la protezione del capitale. Va segnalata una divergenza nelle ricostruzioni circolate sul mercato in merito alladel capitale, indicata in alcuni casi al 50% del valore iniziale con osservazione europea esclusivamente a scadenza e in altri al 60%. Il dato dirimente resta quello delle, che l'investitore è tenuto a verificare.Sul piano quantitativo, il(1,2% annuo lordo): portando il titolo a scadenza senza richiamo anticipato, il totale dei premi si attesterebbe attorno al 17% lordo cumulato in tre anni, circa il 5,5-5,7% medio annuo. Il valore dello strumento è quindi tutto nella tempistica: incasso immediato di un importo rilevante e successiva possibilità di rimborso a 100 euro.Il secondo pilastro è. Il rimborso anticipato è possibile a partire, con meccanismo step-down che riduce il livello di richiamo dal 95% fino al 66% del valore iniziale, aumentando nel tempo le probabilità di estinzione anticipata. A ogni data di osservazione mensile il, restituendo i 100 euro di nominale più il premio del mese. Uno scenario di richiamo già nella prima finestra utile comprimerebbe la vita del prodotto a circa sei mesi, con un rendimento annualizzato a doppia cifra; al contrario, un paniere debole prolungherebbe l'esposizione fino al 2029 con cedole quasi simboliche.rappresenta la componente difensiva. Nel primo semestre 2026 il gruppo ha registrato ricavi per 40,9 miliardi, un Ebitda ordinario a 11,838 miliardi e un risultato netto ordinario di 3,929 miliardi (+2,8%), con Eps a 0,40 euro; per l'intero esercizio la guidance conferma un Ebitda ordinario tra 23,1 e 23,6 miliardi e un utile netto ordinario tra 7,1 e 7,3 miliardi, con Eps atteso nella parte alta del range, intorno a 0,74 euro. Il punto di attenzione è la leva: l'indebitamento finanziario netto è passato da 57,182 miliardi di fine 2025 a 61,011 miliardi al 30 giugno 2026. Sul fronte rating e remunerazione, Moody's ha elevato l'outlook del gruppo a "positivo" e l'assemblea ha confermato un dividendo di 0,49 euro per azione. Quotazione a 8,74 euro (-0,40%).è il sottostante più esposto al ciclo delle materie prime, in un contesto di greggio elevato. Nel secondo trimestre 2026 la società ha riportato un utile netto adjusted di 2,33 miliardi, più che raddoppiato rispetto agli 1,13 miliardi del 2025, e un utile operativo proforma adjusted di 5,38 miliardi. Il risultato ha superato il consensus Bloomberg di 2,11 miliardi, con l'Exploration & Production a 4,77 miliardi di Ebit proforma adjusted (+97% annuo), mentre il buyback è stato portato a 3,4 miliardi, dopo i 2,8 miliardi indicati ad aprile e la previsione iniziale di 1,5 miliardi. La sensibilità al prezzo del Brent resta il fattore da monitorare. Il titolo scambia a 24,00 euro (-1,21%).è il profilo più stabile del paniere. Il primo semestre 2026 si è chiuso con un utile netto di 5,55 miliardi (+6,5%) e guidance alzata a oltre 10 miliardi; i proventi operativi netti sono saliti del 5,3% a 14,5 miliardi, con distribuzione cash prevista per almeno 8,2 miliardi e un ulteriore buyback da 2 miliardi nel 2027. Il costo del rischio annualizzato è scceso a 20 punti base, il Net NPL ratio è allo 0,8% e il Cet1 ratio si attesta intorno al 13,1%, 13,8% includendo il beneficio delle Dta[15]. Prezzo a 6,69 euro (-1,01%).Se il certificato non viene rimborsato prima, alla data di valutazione finale gli: con ill'investitore riceve ipiù l'ultimo premio; se invece si trova, il rimborso è commisurato alla, quindi inferiore a 60 euro. Ipotizzando valori iniziali allineati alle quotazioni del 30 settembre, la soglia del 60% si collocherebbe in area 7,09 euro per Mps, 5,25 euro per Enel, 14,40 euro per Eni e 4,01 euro per Intesa Sanpaolo; quella del 50%, rilevante per il maxi premio, rispettivamente a 5,91, 4,37, 12,00 e 3,34 euro. Si tratta di livelli indicativi: i valori iniziali effettivi sono quelli fissati alla data di strike.I premi sono espressi al lordo, sul nominale di 100 euro, e sonocome redditi diversi, caratteristica che rende la struttura potenzialmente utile in ottica fiscale per l'utilizzo di eventuali minusvalenze presenti nello zainetto fiscale. È il vero baricentro del prodotto: il maxi premio concentrato consente di generare un reddito compensabile in tempi rapidi, mentre il flusso mensile residuale è marginale.Il bilancio, in sintesi, è quello di uno. Da un lato,, premio iniziale elevato e autocall step-down che riduce progressivamente l'asticella del richiamo; dall'altro, un, il rischio tipico delle strutture worst of - è il titolo peggiore a determinare ogni esito - e l'esposizione al rischio emittente. Chi acquista dopo lo stacco del maxi premio si troverà inoltre a trattare un, con un. In un mercato con BTP decennale oltre il 4,5% e tassi Bce ancora in fase restrittiva, la valutazione del prodotto va fatta confrontando il rendimento atteso non solo con il flusso cedolare nominale, ma con le alternative obbligazionarie a rischio sensibilmente inferiore.