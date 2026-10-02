Meta, Hans Anders sospende in Olanda e Belgio vendita degli occhiali intelligenti

Stop legato a timori legati alla privacy

(Teleborsa) - Hans Anders, una delle più grandi catene olandesi di vendita di occhiali ha dichiarato venerdì di aver sospeso nei Paesi Bassi e in Belgio la vendita degli occhiali intelligenti Ray-Ban di Meta , a causa delle crescenti preoccupazioni per la privacy.



"Questa decisione fa seguito al dibattito pubblico e politico in corso sugli occhiali intelligenti e agli interrogativi sollevati circa le condizioni di utilizzo di questa tecnologia", ha dichiarato un portavoce della catena di ottica.



Hans Anders è una sussidiaria di Nexeye, società controllata dal fondo di private equity KKR . Nexeye gestisce 776 negozi tra Paesi Bassi, Belgio, Germania, Austria e Svezia. In questi ultimi tre paesi, tuttavia, non vende gli occhiali.



Malcontento crescente



Si tratta di una delle prime iniziative di questo tipo da parte di un rivenditore e riflette una più ampia reazione negativa contro gli occhiali intelligenti dotati di fotocamera.



Nei Paesi Bassi, l'autorità garante della privacy (AP) ha avvertito il mese scorso che i video realizzati con occhiali intelligenti che ritraggono persone identificabili non possono, in linea di massima, essere condivisi o pubblicati senza il loro consenso, difficile da ottenere in un luogo pubblico.



L'associazione a tutela dei consumatori Consumentenbond ha dichiarato questa settimana che porterà Meta in tribunale se l'azienda non modificherà gli occhiali per renderli conformi alle leggi sulla privacy.



Nel Regno Unito, la catena di pub Wetherspoon ha limitato l'uso degli occhiali Meta per timore di registrazioni occulte.



La reazione di Meta



Un portavoce di Meta ha affermato che l'azienda sta continuando a sviluppare i popolari occhiali. "Ogni paio dotato di fotocamera presenta una luce intensa sulla parte anteriore che lampeggia quando si scatta una foto o si registra un video; non è possibile disattivarla e la fotocamera viene disabilitata se qualcuno la copre o la manomette", ha dichiarato.







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