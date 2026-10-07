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Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 6/10/2026

Finanza
Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 6/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (6/10/2026) è stato pari a 3,47 miliardi di euro, dai 3,46 miliardi della seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,43 miliardi.

Su 751 titoli trattati in Piazza Affari, 221 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 489. Invariate le rimanenti 41 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
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