Borsa Italiana, si riduce il controvalore degli scambi dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'11/11/2026 è stato pari a 3,78 miliardi di euro, in calo del 3,62%, rispetto ai 3,92 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,39 miliardi di azioni, rispetto ai 0,44 miliardi precedenti.



Tra i 726 titoli trattati, 254 hanno chiuso in flessione, mentre 427 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 45 azioni.











(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)

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