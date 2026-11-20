Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 19/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (19/11/2026) è stato pari a 3,14 miliardi di euro, dai 3,06 miliardi della seduta precedente.



I volumi scambiati sono passati da 0,3 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,31 miliardi.



710 sono le azioni scambiate: tra queste, 402 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 265 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 43 azioni del listino milanese.











(Foto: © alessandro0770 | 123RF)

Condividi

```