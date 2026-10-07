Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Sottotono la banca spagnola, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le tendenza di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,621 Euro. Supporto stimato a 3,572. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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