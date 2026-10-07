Omer, Intermonte alza target price con solida esecuzione e Trenitalia che resta upside

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 5 euro per azione (dai precedenti 4,7 euro) il target price su Omer , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.



Gli analisti scrivono che Omer ha registrato ottimi risultati nel primo semestre del 2026, con una redditività e una generazione di cassa ben superiori alle attese, confermando la qualità del business nonostante la conclusione del progetto DolceVita. Sebbene l'acquisizione di nuovi ordini rimanga contenuta, il portafoglio ordini si è dimostrato resiliente e non include ancora una commessa potenzialmente significativa da parte di Trenitalia, legata ai suoi piani di espansione europea.



A seguito della solida performance del primo semestre 2026 e del prolungamento del contratto Caravaggio, Intermonte rivede al rialzo le stime per il 2026, in particolare per quanto riguarda gli utili (+26%). Prevede ora una crescita dei ricavi core del 2% (rispetto alla precedente stima del -1%), trainata dal progetto Caravaggio, mentre le attività negli USA procedono secondo i piani e la maggior parte degli altri progetti è sostanzialmente in linea con le previsioni. Eleva il margine EBITDA per l'intero esercizio 2026 al 20,5% (dal 17,9%), riflettendo la forte performance del primo semestre; ciò porta l'EBITDA 2026 a 16,9 milioni di euro (-7% su base annua), con un margine implicito per il secondo semestre solo leggermente superiore alle precedenti ipotesi. L'inflazione non è attualmente considerata un rischio significativo, grazie alla presenza di clausole di adeguamento dei prezzi in oltre un terzo dei contratti. Prevede ora una posizione di cassa netta di 36 milioni di euro a fine 2026, nonostante investimenti (CapEx) più elevati legati al piano di investimenti da 28 milioni di euro, che potrebbe essere coperto fino al 50% da contributi a fondo perduto. Le modifiche alle stime per il biennio 2027-2028 sono limitate, poiché l'evoluzione del portafoglio ordini e l'inflazione rimangono le variabili chiave. Nel complesso, la revisione al rialzo riflette una maggiore visibilità sull'esecuzione delle attività nel 2026, piuttosto che un miglioramento sostanziale delle prospettive a medio termine.

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