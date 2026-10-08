Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Performance infelice per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 7 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE 100, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10.364. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10.477,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10.339,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)