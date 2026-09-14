Milano 17:35
51.629 -1,68%
Nasdaq 20:14
29.261 -0,37%
Dow Jones 20:14
52.416 -0,30%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.441 -0,50%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,56%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.605,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.818,3. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.500,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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