Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Sessione negativa per il FTSE Mid Cap, che termina in flessione a 59.770.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 59.408. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60.483. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 59.047.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)